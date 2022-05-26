حظك اليوم برج الحمل الخميس 26-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل يتسم بالأنانية الكبيرة فهو يتطلع لتنفيذ رغباته كأولوية قصوى له، حتى إذا كان ذلك على حساب الأشخاص الأخرى ومهما كان الموقف، كما أنه يتسم بالاستقلالية الكبيرة بذاته، فكل قرارته يأخذها من نفسه دون التأثر بأي شخص آخر، فهو مخطط بارع يتمكن من إتخاذ القرارات السليمة في حياته بسبب رؤيته للأسباب أولًا ثم اتخاذ قرارًا مدروسًا.

مواصفات برج الحمل

ولدى مولود برج الحمل طموحات كبيرة في عمله، فهو يهدف أن يصل لأعلى المناصب في حياته العملية، وأهم ما يميزه الاجتهاد الكبير فهو يستطيع أن يقوم بكل جهد ممكن كي يحقق هدفه، ويصل للدرجة الوظيفية التي يتمناها، وعلى المستوى الاجتماعي فهو يتسم بحب الجميع ولديه سمعة جيدة بين أقرانه فهو يتعامل بطيبة كبيرة مع الجميع.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد، خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الحمل، اليوم الخميس الموافق 26 مايو، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك تتألق بشكل كبير، ويكون لديك قدرةً على إبهار من حولك وتجعل الجميع يشعروا بالرضا، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

اليوم تتجلى قدرتك على إظهار الكثير من السحر وتلفت أنظار الطرف الآخر بشكل كبير، وقد تجد شريك حياتك اليوم إذا كنت غير مرتبط.