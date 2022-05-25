حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 25-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل يتسم بقدرته الكبيرة على القيادة بشكل ناجح، فهو يتولى مناصب مختلفة ويستطيع أن يحقق نجاحا كبيرا بها بسبب قدرته على القيادة بنجاحـ وينال رضا زملائه ومدرائه في العمل، كما أنه يتميز بالشجاعة الكبيرة والقدرة على اتخاذ قرارات مصيرية بشجاعة دون أن يشعر بالندم.

ويتسم مولود برج الحمل بالأنانية الكبيرة، فهو يحب نفسه بدرجة كبيرة، وأهم شيء عنده أن يحقق ما يريده، حتى إذا كان ذلك على حساب باقي الأفراد من حوله، كما أنه يحب العدل وأن يحصل كل شخص على حقه ويكره الظلم، فهو عفوي بدرجة كبيرة وإذا غضب يهدأ بسرعة، كما أنه يعشق بإخلاص ويحارب من أجل حبه وشريك حياته، ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة إسعاد يونس، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء، تشمل حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج الحمل، اليوم الأربعاء الموافق 25 مايو الحالي.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك أن تستمع اليوم لصوت عقلك، وتساعدك تحليلاتك أن تفرض رأيك على الآخرين في حياتك المهنية وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات تعمل لصالحك وتمدك باليقظة والثقة الكبيرة بالنفس مع أحبائك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.