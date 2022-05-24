قريبا.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 «الترم الثاني» عبر منصة امتحانات مصر

انتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2022، الفصل الدراسي الثاني للعام 2021/2022 «الترم الثاني»، الخميس الماضي، في عدد من المحافظات، وبدأت عدد من المحافظات الأخرى السبت الماضي الامتحانات، وهي:«القاهرة، الإسكندرية، والمنوفية»، وعلى الرغم من عدم انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، إلا أن البحث ازداد بكثرة عبر محرك البحث الشهير «جوجل»، والكل يبحث عن «موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني».

منصة امتحانات مصر، بدورها الدائم في الانفراد بنشر كل ما يخص نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 «الترم الثاني»، وكما حصلت عليها قبل العديد من المواقع في الفصل الدراسي الأول، نؤكد نشر كل ما يتعلق بالنتيجة أولًا بأول، وفقًا للمصادر الرسمية داخل كل ديوان عام محافظة، قبل اعتمادها من محافظي الأقاليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني محافظة القليوبية عبر «امتحانات مصر»

«ظهور النتيجة بين 30 مايو الجاري حتى 4 يونيو المقبل»، هكذا أكدت مصادر بديوان عام محافظة القليوبية، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 «الترم الثاني»، في ذلك الموعد، مشيرًا في تصريحات خاصة لـ«منصة امتحانات مصر»، إلى إجراء أعمال التصحيح في الوقت الحالي، يجرى عقب ذلك مراجعة الأوراق ورصد الدرجات للطلاب، وذلك وفقًا للقواعد التي وضعتها مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة؛ لضمان خروج النتيجة في التوقيت المناسب.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني محافظة سوهاج عبر منصة امتحانات مصر

«ظهور النتيجة خلال 7 أيام من الآن»، هكذا أوضحت مصادر بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة سوهاج لـ«امتحانات مصر»، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني، سيتم الإعلان عنها رسميًا خلال 7 أيام من الآن، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب، واعتمادها من محافظ الإقليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني محافظة الجيزة عبر «امتحانات مصر»

«خلال 20 يوما من الآن»، أما عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني محافظة الجيزة، أكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، إجراء أعمال التصحيح حتى الآن، ولم يجرى الانتهاء منها، لافتة في تصريحات خاصة لـ«منصة امتحانات مصر»، إلى أنه سيجرى مراجعة أعمال التصحيح ثم رصد درجات الطلاب، وعقب ذلك ستعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 من محافظ الإقليم، للإعلان عنها خلال 20 يومًا تقريبًا أو أقل.

وتقدم منصة امتحانات مصر، في إطار الخدمات التي تقدمها للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين أيضًا بما يخص سير العملية التعليمية، خدمة جديدة لطلاب الإعدادية، بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني، وذلك من خلال الدخول عبر هذا الرابط من هــــــــنــــــــــا وتسجيل «حساب الطالب بالمجان» دون أي رسوم نهائيًا على المنصة وستصلك النتيجة مباشرة عقب اعتمادها وإعلانها رسميًا قبل الجميع، متمنين لجميع الطلاب دوام النجاح والتوفيق.