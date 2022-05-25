بالأسماء.. إصابة 4 أفراد شرطة في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

أصيب 4 أفراد شرطة اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتي «إطفاء وشرطة» أعلى كوبري الواسطى اتجاه المجمع بمركز الفتح في أسيوط، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء عمر السويفي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن أسيوط، إخطارا من شرطة مركز الفتح، يفيد بإصابة 4 أفراد شرطة في حادث تصادم سيارتي شرطة وإطفاء.

أسماء المصابين في حادث تصادم السيارتين

وجاءت أسماء المصابين كالتالي: مصطفى أحمد سيد، 55 سنة، مساعد شرطة بمركز شرطة الفتح، أحمد كمال أحمد محمد، 32 سنة، رقيب شرطة بمركز شرطة الفتح، عباس محمد عباس، 50 سنة، غفير، عاطف خلف علي 50 سنة، غفير.

نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الشرطة لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وجميع المصابين من أسيوط.