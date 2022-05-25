بالأسماء.. مصرع فتاة وإصابة 11 آخرين في حادث انقلاب «ميكروباص» بالفيوم

شهد طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم وبالقرب من دهشور، قبل قليل، حادث انقلاب سيارة ميكروباص مروّع، إثر انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها على الطريق، مما أسفر عن مصرع فتاة وإصابة 11 آخرين، فيما توقفت حركة المرور على الطريق، وهرعت السيارات المارة على الطريق لمساعدة المصابين واستخراجهم من السيارة، بعدما أعادوا ضبط السيارة التي انقلبت رأساً على عقب، كما قاموا بالاتصال بسيارات الإسعاف التي هرعت لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد تعيلب، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغاً من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق المركز، ووجود متوفي ومصابين.

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة طامية، برئاسة المقدم محمد عبد الحكم، رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث، وتبين مصرع فتاة تدعى «نورا ع ع»، 19 سنة، وجرى نقل جثتها إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من هدير شعبان أبو السعود، 16 سنة، ودنيا سمير أحمد، 15 سنة، وتسبيح حنفي السيسي، 19 سنة، وبثينة فتحي عيسوي، 16 سنة، وعيد شاكر أحمد، 32 سنة، وعلاء رجب مرسي، 14 سنة، ومي محمد عبد الباقي، 17 سنة، وأماني أحمد محمود، 17 سنة، ومتيدة سعد عبودي، 16 سنة، ولمياء عبد العاطي السيد، 16 سنة، ومي سيد عبد العال، 17 سنة.

نقل المصابين لمستشفى الفيوم

جرى نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.