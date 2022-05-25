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إصابة طفل بكسر بالجمجمة في حادث تصادم بسوهاج.. «كان بيلعب قدام بيته»

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شيماء دراز
02:54 ص | الأربعاء 25 مايو 2022
حادث تصادم ارشيفية

حادث تصادم ارشيفية

يلهو الطفل ذو العامين أمام منزلة بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، ولكن صباح اليوم كان غير العادة حيث اصطدمت به سيارة ملاكي فأصيب بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ لينقل على إثره لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافه.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث 

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إخطارا من مركز شرطة طهطا يفيد وجود حادث تصادم ومصاب دائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج.

الانتقال لموقع الحادث والمعاينة

وعلي الفور تم الانتقال لموقع الحادث و تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي قيادة المدعو «أسامة ع م ح»، 24 عاما، صاحب مكتب استيراد وتصدير، ويقيم دائرة محافظة الغربية، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالطفل «محمد ي ا ع»، عامين، ويقيم دائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، حال لهوه أمام منزله، ما أدى لإصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة وتم نقل المصاب لمستشفي سوهاج الجامعي.

والد الطفل يتهم قائد السيارة بالتسبب بالحادث 

وبسؤال والد المصاب المدعو «ياسر ا ع»، 30 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، أفاد بمضمون ما تقدم واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث.

وبسؤال قائد السيارة أفاد بأنه أثناء قيادته السيارة فوجئ بالطفل المذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته، حيث اختلت عجلة القيادة بيده ولم يستطع السيطرة عليها. 

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث وإعادة تسيير الطريق.

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