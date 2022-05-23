أوكرانيا تعلن إزالة 10 آلاف «لغم» في منطقة كييف

نجح خبراء إزالة الألغام في الحرس الوطني الأوكراني، في إزالة حوالي 10000 ذخيرة متفجرة في منطقة «كييف»، وقالت وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية على «تليجرام»، إن هناك ذخائر محظورة بموجب «اتفاقية جنيف» من بين تلك التي عثرت عليها القوات الأوكرانية.

وقتل 5 أشخاص وأصيب 11 آخرين في قصف روسي لمنطقة «دونيتسك» الواقعة في جنوب شرقي أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

مقتل 412 مدنيا وإصابة 1140 في منطقة «دونيتسك» منذ بدء الحرب

وقتل 412 مدنيا وأصيب 1140 في منطقة «دونيتسك» منذ بدء الحرب «الروسية الأوكرانية» في 24 فبراير الماضي.

وفي وقت سابق، حذر قادة أوكرانيون، من وضع مؤلم وصعب في مدينة «سيفيرودونتسك»، واحدة من آخر المدن الكبرى في «لوجانسك الشرقية» التي لا تزال تحت سيطرة «كييف»، وقال مسؤول رفيع المستوى، إن المدينة أصبحت ماريوبول جديدة، وفقا لما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.

ودمرت القوات الروسية، جسرا في «سيفيرودونتسك»، أمس الأول السبت، فيما قال حاكم المنطقة، سيرهي هايدي، أمس الأحد، إن حوالي 10000 شخص ما زالوا في المدينة، التي كان عدد سكانها قبل الحرب أكثر من 100000 ومعظمهم يكاد يكون في الملاجئ بشكل دائم.

وأشار هايدي، إلى أن المدينة ستصبح معزولة تماما في حال تدمير جسر آخر، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

30 جنديا يتلقون جوائز لشجاعتهم في الدفاع عن أوكرانيا

بدوره، منح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، جوائز رسمية لـ 215 جنديًا، 30 منهم بعد وفاتهم، تقديرا ل شجاعتهم في الدفاع عن سيادة الدولة وسلامة أراضي أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وفي عموده بصحيفة «ذا هيل» الأمريكية، أعرب صحفي أمريكي يدعى سيث كروبسي، عن قناعته بأنه يجب على «واشنطن» إقناع «أنقرة» بفتح البحر الأسود أمام سفن حلف شمال الأطلسي «الناتو»، بهدف تقوية التكتل العسكري.

رئيس الاتحاد الأفريقي: سأزور روسيا وأوكرانيا قريبا

من جانبه، قال رئيس الاتحاد الأفريقي، الرئيس السنغالي، ماكي سال، أمس الأحد، أنه سيزور روسيا وأوكرانيا قريباً، مضيفا في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه حصل على تفويض من الاتحاد للقيام بالرحلة التي وجهت روسيا دعوة لها، على أن يكون ذلك خلال الأسابيع المقبلة،

وأشار سال، إلى أن زيارة كان من المقرر إجراؤها في 18 مايو الجاري، لكنها لم تتم بسبب مشكلات تتعلق بالجدول الزمني، وتم تحديد مواعيد جديدة.

وأعلنت «لندن»، أنها ستسعى إلى ضمان أن تكون لدى «كييف» إمكانية تصدير الحبوب والمنتجات الغذائية الموجودة في أوكرانيا.

رئيس «دافوس»: القطاع الخاص يلعب دورا هاما في إعادة إعمار أوكرانيا

اقتصاديا، قال رئيس منتدى «دافوس» الاقتصادي العالمي، بورج برينده، إن إعادة إعمار أوكرانيا ستتطلب «مشروع مارشال» والذي يجب أن يبدأ العمل فيه الآن، حتى بدون اتفاق سلام

وأشار برينده، إلى أن القطاع الخاص يلعب دورا هاما في هذا الشأن.

واحتلت روسيا، المرتبة الثانية في ترتيب الدول من حيث رخص الغاز للسكان، وكازاخستان في المرتبة الأولى، وبيلاروس في المرتبة الثالثة.

وقال نائب وزير الصناعة في بيلاروسيا، دميتري خاريتونتشيك،عبر قناة «بيلاروس-1» التلفزيونية، إن بلاده وروسيا تعتزمان في يوليو المقبل، التوقيع على اتفاق بشأن سياسة صناعية مشتركة، تسمح بتوحيد القواعد للمؤسسات الصناعية في البلدين.

السنغال تعلن استعدادها للعمل على إمداد سوق أوروبا بالغاز الطبيعي المسال

من جانبها، قالت «برلين»، إن ألمانيا تجري مفاوضات مكثفة مع السنغال للمشاركة في مشاريع لتطوير موارد الغاز في البلد الإفريقي، فيما أشارت السلطات السنغالية، إلى أن بلادها مستعدة في كل الأحوال للعمل على إمداد سوق أوروبا بالغاز الطبيعي المسال.

وجاءت التصريحات الألمانية السنغالية في مؤتمر صحفي مشترك بين المستشار الألماني، أولاف شولتس، ورئيس السنغال ماكي سال. وبدأ شولتس في وقت سابق، رحلة قارة إفريقيا تشمل السنغال وجنوب إفريقيا في أول زيارة لـ المسؤول الألماني إلى القارة منذ أصبح مستشارا قبل نحو 6 أشهر

وتوقع الرئيس السنغالي، بدأ الإنتاج في ديسمبر 2023 بمعدل 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا في البداية و10 ملايين في العام 2030، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

النرويج: الاقتصاد والمستهلكون يعانون من ارتفاع أسعار الكهرباء

وفي النرويج، قال وزير الدولة بوزارة الخارجية، إيفيند فاد بيترسون، ردا على اقتراح بولندي بتقاسم الأرباح من صادرات النفط والغاز مع أوكرانيا، إن الاقتصاد والمستهلكين في بلاده يعانون من ارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين ، وفقا لما ذكرته صحيفة «أفتنبوستن» النرويجية.

وأضاف بيترسون، أن زيادة عائدات النفط والغاز ستذهب بشكل أساسي إلى صندوق المعاشات التقاعدية، وأضاف المسؤول النرويجي، أنه رغم زيادة عائدات النفط نتيجة «الحرب الروسية الأوكرانية»، انخفض حجم أموال الصندوق بنحو 550 مليار كرونة نرويجية، ويرجع ذلك جزئيا إلى الانخفاض في سوق الأسهم.