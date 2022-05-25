فودة: خط الطيران «شرم الشيخ - نيش» الصربية يعود بالنفع على الحركة السياحية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن تشغيل خط الطيران المباشر بين شرم الشيخ ومدينة «نيش»، الصربية سيعود بالنفع على السياحة المصرية، خاصًة وأن درجة الحرارة هناك سالب 40، لكنها في مصر 25، أي أن لدينا شمس، علاوة على ذلك، فإن شرم الشيخ يمكنها استقبال الفرق الرياضية مثل فرق التنس وكرة الماء.

11 ألف سائح أوكراني و20 ألف روسي

وأضاف محافظ جنوب سيناء خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي: «قبل الحرب الروسية الأوكرانية، كان لدينا 11 ألف أوكراني و20 ألف روسي حتى يوم نشوب الحرب، ونحاول استعادة هذه الأرقام الكبيرة»، متابعا، «فتحنا مع دول عديدة مثل كازخستان والسعودية ولبنان والأردن، ونحاول تعويض العدد الضخم الذي فقدناه بسبب الحرب، ونتمنى أن تنتهي هذه الأزمة بسرعة وتعود السياحة إلى سابق عهدها كما كانت».

بداية السياحة تكون من وصول الراكب إلى المطارات المصرية

فيما قال أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن تدشين خط طيران مباشر بين محافظاتنا السياحية وأي مدينة في العالم إضافة كبيرة للسياحة، لافتًا إلى أنّ بداية السياحة تكون من وصول الراكب إلى المطارات المصرية، مضيفا أن خط الطيران المباشر بين شرم الشيخ ومدينة نيش الصربية أمر مهم يساعد على تنشيط الحركة السياحية في شرم الشيخ.

صربيا حققت أرقاما جيدا على مستوى السياحة في مصر

وتابع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أن صربيا حققت أرقاما جيدا على مستوى السياحة في مصر، موضحًا أن الطيران المباشر سيكون له مدلولا إيجابيا على الفنادق والمشروعات السياحية في شرم الشيخ.