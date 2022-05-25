رفع 473 حالة إشغال وضبط سيارة نقل مخالفة في حملات مكبرة بالجيزة

تواصل محافظة الجيزة حملاتها المستمرة على مدار اليوم بالأحياء والمراكز والمدن للتصدي لمخالفات البناء والحد من الإشغالات ورفع كافة التعديات الموجودة بالطريق العامـ والتي تسيئ للمظهر العام، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني بالشارع للعمل على حل كافة المشاكل التي تواجه المواطنين.

حملة مكبرة بقطاع هضبة الأهرام

وأعلنت محافظة الجيزة في بيان صادر عنها اليوم، قيام الأجهزة التنفيذية بحي الهرم، تحت إشراف المهندس حسن موافي، رئيس الحي، بالتعاون مع شرطة المرافق حملة مكبرة بقطاع هضبة الأهرام على المطاعم والكافيهات، والتي أسفرت عن رفع 123 حالة إشغال متنوعة وضبط ومصادرة 3 تروسيكل محمل بالكرتون وسيارة نقل مخالفة بدون تصريح.

التصدي للسناتر التعليمية غير المرخصة

وأشارت محافظة الجيزة في البيان، إلى أن الحملة تمكنت من غلق سنتر تعليمي يدار بدون ترخيص، وذلك في إطار خطة الدولة للتصدي للسناتر التعليمية غير المرخصة لما لها من آثار سلبية على العملية التعليمية وغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب.

وأكدت محافظة الجيزة، قيام حي شمال الجيزة، برئاسة أشرف بكر، رئيس الحي، بشن حملة مكبرة مماثلة شملت كافة القطاعات والأجهزة الميدانية، وأسفرت عن رفع 350 حالة إشغال وازالة عدد من التاندات المخالفة والحواجز الحديدية المتعدية على الطريق العام بمنطقة أرض الجمعية.

وأشارت محافظة الجيزة إلى تنفيذ حي الطالبية، برئاسة الدكتور أشرف تامر، حملة مكبرة على القاعات المتواجدة بشارع استوديو مصر، وتم تحرير محاضر ومصادرة 1200 كرسي معدن و12 سماعة دي جي و200 طاولة.