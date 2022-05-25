مدير مشروع مثلث ماسبير: وحدات البرج الاستثماري كاملة التشطيب (فيديو)

كشف المهندس نسيم سليم، مدير تنفيذ مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، أن هناك برج استثماري ضمن المشروع، بمنطقة مثلث ماسبيرو، يضم داخله عدد كبير من الوحدات السكنية، التى سيتم عرضها للبيع، للمواطنين الراغبين فى السكن داخل منطقة مثلث ماسبيرو.

جميع الوحدات السكنية داخل البرج كاملة التشطيب على أعلى مستوى

أشار مدير تنفيذ المشروع، خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أن البرج الإستثماري يتكون من 23 طابقا، وجميع الوحدات السكنية داخله، كاملة التشطيب على أعلى مستوى، وبها كل المرافق والخدمات.

وأوضح «سليم»، أن الشركة المنفذة للمشروع ستحدد خلال الفترة المقبلة، سعر المتر فى هذه الوحدات السكنية، داخل البرج الإستثماري فى منطقة مثلث ماسبيرو، ومن ثم الإعلان عنه، كي يتمكن المواطنون الراغبون في الشراء، باتباع خطوات الحصول عليها.

تتكون كل وحدة من 3 غرف وريسيبشن ومطبخ و3 حمام

وأضاف مدير تنفيذ المشروع، أن الوحدة السكنية، داخل البرج الإستثماري بالمنطقة، مساحتها تصل إلى 175 متر2، وتتكون كل وحدة من 3 غرف، وريسيبشن، ومطبخ و3 حمام.

ونوه «سليم»، بأن جميع الغرف الموجودة بالوحدات السكنية، بها نافذة تطل على الموقع العام للمشروع، مشيرا إلى أنه يجرى خلال هذه الفترة، العمل على ترقيم الوحدات السكنية، ببرجي الإسكان البديل بالمنطقة.

وأوضح أنه عقب الإنتهاء من ترقيم وحدات برجى الإسكان البديل، سيتم إبلاغ محافظة القاهرة بأرقام ومساحات الوحدات، كي توزع الوحدات على السكان المستحقين، والذين اختاروا العودة مرة أخرى للمنطقة، عقب تطويرها للسكن داخل البرجين.

وأكد مدير تنفيذ مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، أن مشروع الإسكان البديل بالمنطقة يتكون من برجين بإرتفاع 18 طابقا، يضم كل برج من 5 بنايات متصلة، وكل دور يضم 26 وحدة سكنية، بإجمالي 936 وحدة داخل البرجين.