يتساءل العديد من أولياء الأمور عبر مؤشر البحث جوجل، عن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس، بالتزامن مع انتهاء طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة، غدا الخميس، من امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، بأداء امتحان العلوم.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس.. بعد اعتمادها

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم والرقم الجلوس، بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات، مشيراً إلى أن نتائج الإعدادية يتم إعلانها بنظام لا مركزي حسب انتهاء كل محافظة واعتمادها من المحافظ المختص.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بعد الانتهاء من التصحيح، سيتم إعداد الكشوف النهائية الخاصة بالنتيجة واعتماد النتيجة من المحافظ، وإعلان الرابط للنتيجة بكل محافظة.

إعلان رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس

وفي السياق ذاته، أعلنت محافظة الجيزة أن المديرية لم تنته من الكشوف النهائية لنتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي، مؤكدة أنه فور الانتهاء من الكشوف، سيتم اعتمادها من المحافظ مباشرة، استعدادا لإعلانها للطلاب.

وقالت محافظة الجيزة، إنه بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية، سيتم الإعلان عن الرابط للحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس للتيسير على الطلاب.

إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي بالجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي للفصل الدراسي الثاني 2022، على موقعها الرسمي.

وقالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة إنه يستطيع الطلاب الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي، من خلال الرقم القومي طبقًا لشهادة ميلاد الطالب.

وخصصت المديرية رابط للحصول على النتيحة بالرقم القومي الخاص بطلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي.