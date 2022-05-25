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محسن محيي الدين عن التعاون مع فاتن حمامة ورشدي أباظة: مكنتش بخاف منهم

كتب:

شريف سليمان
06:27 م | الأربعاء 25 مايو 2022
الفنان محسن محيي الدين

الفنان محسن محيي الدين

قال الفنان محسن محيي الدين، إنه سعيد بالتعاون مع الفنان الراحل فؤاد المهندس في مسرحية سك على بناتك، موضحًا: «من جواه طفل، بيعمل جو لذيذ، كأنه شخصية صغيرة عمرها 18 سنة، ولما بيطلع على المسرح لازم يقرأ قرآن رايح جاي قبل ما تتفتح الستارة، وبعدين يدينا طاقة إيجابية».

موقف طريف في مسرحية سك على بناتك

وأضاف محيي الدين، في حواره مع الإعلاميتين منى عبدالغني وهبة الأباصيري، مقدمتي برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا على قناة cbc: «لما حد كان يعمل حاجة تعجبه، كان بيعليها ويكبرها، وفي الفصل الثالث، كنت بشيل حد وأنططه من على الشباك، وكانت ودني على الكرش بتاعه، وكان فيه رضيع طفل بيعيط في الصالة، فحطيت ودني على كرشه كأن فيه بيبي بيخرج منه، فضحك والناس ضحكت والناس قعدت تجري ورايا، ومن ساعتها بقى في إيفيه كرشك». 

وتابع الفنان محسن محيي الدين، أنه يشعر بأن خبرته زادت مع تتابع السنوات والأعمال الفنية التي يشارك فيها، كما أنه أخرج مسلسلات أطفال ومثّل ونفذ رقصات استعراضية، موضحًا أنه تعاون مع فاتن حمامة في فيلمين ورشدي أباظة في فيلمين وأحمد مظهر وشكري سرحان، وتعلّم منهم أشياءً كثيرة رائعة.

الفنان الحقيقي

وشدد على أنّ الفنان الحقيقي يساعد من حوله ويشعر بالتواضع: «اتعلمت منهم إزاي الواحد يبقى بني آدم عادي، مش حاسس إنه من كوكب تاني، ومكنتش بخاف من حد منهم، لأنهم كانوا بيخلوني مخفش، وبيحسسوني إني واحد منهم».

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