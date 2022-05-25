توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة تصل إلى 36

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ إنه من المتوقع أن يسود غدا الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة الطقس يوم الجمعة، فمن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 26 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 27 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

-السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 28 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

-السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 26.