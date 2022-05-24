توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. شديد الحرارة نهارا وشبورة مائية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها اليوم، عن حالة الطقس المتوقعة على البلاد خلال الأيام الثلاثة القادمة، بداية من غد الأربعاء الموافق 25 مايو، وحتى الجمعة 27 من نفس الشهر.

حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة

ووفق توقعات خبراء الأرصاد، فإنه خلال الأيام القادمة يكون الطقس حارا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوبي سيناء والبلاد، بينما خلال ساعات الليل يكون الطقس لطيفا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدلا على جنوبي سيناء والصعيد.

أما عن الظواهر الجوية التي تمر بها البلاد خلال الأيام الثلاثة، فهي نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ويستثنى من ذلك يوم الخميس، حيث تتكون في الساعات الأولى من الصباح الشبورة المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء خلال الأيام القادمة وفق الهيئة العامة للأرصاد:

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 25 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

-السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 20.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 26 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

-السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمي 28 والصغري 19

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 27 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

-السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمي 29 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.