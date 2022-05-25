انتشال جثث 3 عمال غرقوا في ترعة بالبحيرة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة البحيرة قبل قليل، من انتشال جثامين 3 عمال غرقوا في ترعة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى حفظ الجثث داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبوالمطامير العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

إخطار لمديرية أمن البحيرة

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارًا من مركز شرطة أبوالمطامير يفيد باستقبال المستشفى 3 جثث لعمال غرقوا في ترعة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق ذات المركز، وحُرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين غرق كل من «حسام أحمد الوشنب 22 سنة مقيم محرم بك الاسكندرية، محمود محمد محمود 18 سنة عامل زراعي مقيم محرم بك الإسكندرية، أنور صالح أنور مقيم العامرية في الإسكندرية».

وجرى حفظ الجثث داخل ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى أبوالمطامير العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

حادث مروري بالبحيرة

كان طريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، شهد قبل قليل مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم بين سيارتين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبوالمطامير العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.