حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي وإشغالات الطرق بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات المخالفة من الشوارع والطرق العامة لتوفير السيولة المرورية بالشوارع وإزالة التعديات على حرم الطرق، فضلاً عن إزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون.

إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس والوحدة المحلية بالعدلية وقوة من شرطة مركز بلبيس وقسم الهندسة بالوحدة وقسم الإزالات برئاسة المركز، بتنفيذ حملة إزالة لصبة سقف للدور الثاني علوي بعزبة هارون التابعة للوحدة المحلية بالعدلية على مساحة 90 مترًا، وتمت الإزالة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

رفع الإشغالات بعدد من شوارع مدينة بلبيس والطرق الرئيسية

كما شنت رئاسة المركز، حملة لرفع الإشغالات بعدد من شوارع مدينة بلبيس والطرق الرئيسية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والحفاظ على السيولة المرورية بالشوارع، فيما شنت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد حملات على مدار الساعة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة.

رفع الإشغالات أمام المحال التجارية وتنظيم حركة مرور السيارات الأجرة والسرفيس

وفي السياق نفسه، أزالت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير، سور على مساحة 100 متر داخل الحيز العمراني وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، حملة إشغالات ليلية تجوب شوارع المدينة لرفع الإشغالات وفك التكدسات والإختناقات المرورية بشوارع المدينة، كما تم رفع الباعة الجائلين بمحيط مسجد النصر والتنبيه بعدم فرش بضاعتهم بحرم الطريق، كما تم رفع الإشغالات أمام المحال التجارية وتنظيم حركة مرور السيارات الأجرة والسرفيس بتقاطع شارعي النصر و23 يوليو، وتقاطع ميدان الشهداء وميدان الزراعة.