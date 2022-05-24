خريطة قطع وضعف المياه في 3 محافظات اليوم.. اعرف الأماكن

قررت 3 شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات «الدقهلية - المنيا - قنا» انقطاع وضعف المياه في عدد من المناطق اليوم بسبب أعمال الصيانة وتطهير المحطات.

ضعف المياه بالمطرية لوجود مصدر تغذية آخر من مرفق المياه بالمنزلة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن قيامها بأعمال صيانة وتطهير بمرفق مياه الجمالية لمدة 7 ساعات، اليوم الثلاثاء، بدءا من الساعة 11 مساءً وحتى الساعة 6 صباحًا، الأمر الذي سيستدعي قطع المياه عن كلً من «مركز ومدينة الجمالية - مركز ومدينة ميت سلسيل - مدينة الكردي - جزء من مدينة المنزلة وضعف ضغوط المياه بكلًا من جزء من مركز ومدينة المطرية»، لوجود مصدر تغذية آخر من مرفق مياه المطرية بالمنزلة.

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» المواطنين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.

ضعف المياه لمدة 10 ساعات في المنيا

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن ضعف المياه عن مركز ومدينة بني مزار اليوم الثلاثاء اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساءً، لافتا إلى أن سبب الانقطاع هو القيام بأعمال التطهير السنوى لمحطة مياه بني مزار الجديدة.

إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي عن انقطاع المياه اليوم عن بعض المناطق بقرى ابوتشت وهي «كوم يعقوب - عزبة البوصة - القارة - الكرنك - نجع ترك - السلماني - الحسينات - الرواتب - الأميرية - الحبيلات الشرقية - بخانس - الرزقة - كوم البجاه - الرفشة - نجع الغنيمية»، لإجراء عملية صيانة المحبس بخط قطر 1400 مم أمام محطة النجمة والحمران، لافتا إلى أنها ستبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.