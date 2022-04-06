انقطاع المياه في بعض المناطق بـ3 محافظات بسبب أعمال الصيانة

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الدقهلية والقليوبية والفيوم عن قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة في نطاق عملها بسبب أعمال الصيانة وربط خطوط المياه الجديدة.

مناطق قطع المياه بالدقهلية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن استكمال أعمال الربط لخطوط المياه الجديدة بغرب المنصورة، لافتا إلى عمل ربط خط قطر 12 بوصة اسبستوس بشارع عبد السلام عارف وكذلك خط قطر 10 بوصات بلاستيك بشارع الترعة لمدة 6 ساعات اليوم الأربعاء بدءا من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 3 من صباح غدًا الخميس السابع من شهر أبريل الجاري 2022، والأمر الذي سيستدعي قطع المياه عن المناطق التالية «ميدان الساعة حتى شارع سامية الجمل، وأول شارع الترعة من عبد السلام عارف حتى ميدان الأديب».

قطع المياه عن 3 مناطق بمركز قليوب

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عبر الصفحة الرسمية علي موقع «فيسبوك» انقطاع المياه عن قري «طنان - سنديون - ناي» بمركز قليوب، اعتباراً من الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء وحتى الساعة الثانية منتصف الليل.

انقطاع بسبب أعمال الاصلاح المفاجئ لخط المياه

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عبر الصفحة الرسمية علي موقع «فيسبوك» أن الانقطاع نظرا لأعمال إصلاح العطل المفاجئ بخط المياه الرئيسي قطر 800 مم المغذي للقري المذكورة.

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عبر «فيسبوك» المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

عودة المياه إلى مناطق الفيوم بعد انتهاء أعمال الصيانة

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عبر الصفحة الرسمية علي موقع «فيسبوك» عن قطع المياه منذ صباح اليوم والمقرر عودتها في الخامسة عصر اليوم بسبب أعمال الصيانة اللازمة لخط المياه قطر 630 مم بولي إيثلين بمنطقة عزبة محمود السيد على طريق «القاهرة - أسيوط الغربي».

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه وحتى الانتهاء من عملية الإصلاح وعودتها إلى طبيعهتا من مركز الفيوم هي «مساكن دمو القديمة والجديدة - عزبة محمود السيد - طريق أسيوط الغربي بمنطقة دمو - اللاهون - هوارة عدلان وتوابعها».