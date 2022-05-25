التوصيلة الأخيرة.. حكاية طفلة طعنت سائق دفاعا عن عرضها بصحراء أكتوبر

لم تتخيل الطفلة صاحبة الـ15 عامًا، أن تقف خلف القضبان بعد أن جاءت إلى مصر بحثا عن فرصة أفضل للتعليم، وبالتحديد منطقة 6 أكتوبر، التي قطنت داخل إحدى الشقق بالحي الحادي عشر، لكنها تحولت إلى متهم حال دفاعها عن نفسها عندما اكتشتفت انها فريسة لذئب بشري، سائق توك توك، استقلت معه من أمام المفوضية التابعة للاجئين، داخل مركبته (توك توك) لتوصيلها إلمكان تريدها.

توصلية تنتهي داخل قسم الشرطة

خطوات سريعة جنونية، خطاها السائق داخل أحد الشوارع، لينحرف بدراجته النارية عن مسار الطريق، وأخرج من ملابسه سلاح أبيضًا (مطواة) وبدأ في تهديدها لينال منها لكنها تمكنت من استخلاص المطواه من يده وطعنته وفرت هاربة في حالة من الصدمة والهلع، لتصل إلي مفوضة اللاجئين في أكتوبر وتخبر أسرتها بما حدث، وعلى الفوراحضرت محاميًا من مفوضة اللاجئين لتحرير محضرًا باختطافها والشروع في اغتصابها وأنها قاومت المتهم وطعنته وتبين من أعمال الفحص أن المجني عليه مات من جراء تلك الطعنة النافذة.

مسرح جريمة أكتوبر

اقتادت مباحث الجيزة بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة طفلة أكتوبر إلى مسرح الجريمة وتبين وتعرفت على المكان الذي استدرجها فيه المجني عليه قبل موته، وشرحت تفاصيل الواقعة وقامت بتمثيل الجريمة في حضور ممثل النيابة العامة، وسط حراسة أمنية مشددة بمسرح الجريمة.

تفاصيل مقتل سائق توكتوك

في وقت سابق، كشفت أجهزة الأمن تفاصيل مقتل سائق توكتوك بعد العثور على جثمانه في الحي 11 بأكتوبر مضرجًا في دمائه جثة هامدة، وخلال أعمال الفحص حضرت الطفلة الصومالية بصحبة محامي من مفوضة اللاجئين لتحرير محضرًا باختطافها والشروع في اغتصابها وأنها قاومت المتهم وطعنته وتبين من أعمال الفحص أن المجني عليه مات من جراء تلك الطعنة النافذة.