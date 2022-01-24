«تعليم الجيزة» تستبعد مدير مدرسة من منصبه بسبب «مجموعات المراجعة»

قررت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، استبعاد مدير مدرسة إمبابة الثانوية، من منصبه، وإحالته هو واثنين من المعلمين للتحقيق، نظرا لتنظيمهم مجموعات لمراجعة المقررات الدراسية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بفناء المدرسة، دون أي تصريح من المديرية بذلك، ومخالفة كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

الشئون القانونية تولت التحقيق

وأكد أشرف سلومة، مدير المديرية، على أن مدير المدرسة واثنين من المعلمين، نظموا هذه المجموعات، دون اتباع أي تعليمات سواء إجراءات مواجهة كورونا أو التعليمات الخاصة بسير العملية التعليمية، موضحا أن الشئون القانونية تولت التحقيق في الموضوع، والوقوف على ما إذا كانوا حصّلوا مبالغ مالية من الطلاب من عدمه.

وأضاف «سلومة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المعلمين أحدهما مدرس لغة عربية، والآخر كان ينظم له مجموعات الطلاب، مؤكدا على أن المديرية قررت إحالتهما ومدير المدرسة، للتحقيق، جراء عملهم المخالف لقواعد العملية التعليمية.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تسير بانتظام

وأشار أشرف سلومة، إلى أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات، موضحا أن الامتحانات وضعت من قبل الموجهين الأوائل في المدرسة، بالتنسيق مع موجهي الإدارات التعليمية، وذلك طبقا لكافة التعليمات الواردة من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على أن الامتحانات تعقد ورقيا بنمط الأسئلة الموضوعية، وتمثل 70% من الدرجات، والأسئلة المقالية وتمثل 30%، وتقيس جميع مستويات الطلاب، لافتا إلى أنه تم توزيع الطلاب على جميع اللجان الامتحانية، بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي، وإلزام جميع الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية.

جدير بالذكر، أن طلاب الصف الأول الثانوي، أدوا اليوم امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا ورقيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا، وأكدت الإدارات التعليمية، على أن الامتحان سار بصورة منتظمة وتم وضعه طبقا لمواصفات المركز القومي للامتحانات.