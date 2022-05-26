موقع تقديم المدارس التجريبية 2022.. اعرف الموعد وإجراءات القبول

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موقع تقديم المدارس التجريبية 2022، استعدادا للعام الدراسي الجديد 2022-2023، موضحة أن التقديم يجرى من من خلال منصة إلكترونية موحدة على مستوى الجمهورية للمحافظات كافة، يمكن للالتحاق بالصف الأول الابتدائي من الحلقة الأولى للتعليم الأساسي للمدارس الرسمية، وكذلك التقدم إلكترونيا للإلتحاق بالصف الأول من مرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية والرسمية لغات.

موعد تقديم المدارس التجريبية 2022

وأضافت الوزارة في خطاب موجه للمديريات والإدارات التعليمية، أن موقع تقديم المدارس التجريبية 2022 متاح من خلال بوابة مركز المعلومات، بداية من أول يونيو المقبل، مؤكدة أن أولياء الأمور الراغبين في التقدم للصف الأول بالمرحلة الابتدائية بالمدارس الرسمية ومرحلة رياض الاطفال الرسمي، والرسمي لغات، يسجلون إلكترونيا، بداية من أول يونيو المقبل حتى نهايته من خلال موقع تقديم المدارس التجريبية 2022.

شروط تقديم المدارس التجريبية 2022

وأوضحت الوزارة أن تقديم المدارس التجريبية 2022 يشترط ألا يقل سن الطفل عن 6 سنوات، ولا يزيد عن 9، بالنسبة للصف الأول الابتدائي، وسن التقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن 4.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على المديريات بأن يجرى تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة، طبقا للمكثافة بها وظروفها، ووفقا للقرار الوزاري رقم (154) بتاريخ 1989/7/6 بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم بعد التقديم من خلال موقع تقديم المدارس التجريبية 2022.

وأكدت الوزارة أنه يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني، وعقب الإعلان يمكن لولي الأمر التوجة للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسلم الملف للمدرسة، أي القبول النهائي بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي، والتأكد من استيفاءه.

مساعدة ولي الأمر في حال عدم القدرة

وأوضحت أنه بالنسبة للمدارس الرسمية لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، ففي خلال فترة التقدم الالكتروني يمكن للمدارس في حالة عدم قدرة ولى الأمر على التسجيل الإلكتروني بنفسه، مساعدة ولى الأمر، بحيث يتولى مسؤول وحدة المعلومات بالمدرسة تسجيل رغبة الطالب في الالتحاق إلكترونيا بالمدرسة، من خلال التطبيق الإلكتروني المعد للمدارس.

وخلال الفترة من أول شهر يوليو حتى نهايته، يتاح للمدارس طباعة وتحميل كشوف بيانات المتقدمين إليها، حتى تنهي اللجنة المختصة بالمدرسة الإجراءات الخاصة بالقبول بها، وفقا للقواعد المنظمة لذلك، على أن تقوم المدرسة بالتسجيل الإلكتروني لموقف القبول أو عدم القبول المبدئي في الطلبات المقدمة للالتحاق بها، وضرورة التزام المدراس بالتسجيل الإلكتروني لوقف تسليم أو عدم تسليم ولى الأمر الملف التقدم بالمدرسة، وذلك للطلبات التي جرى قبولها مبدئيا، وفي حال عدم إتمام هذه الخطوة يعتبر الطلب المقدم غير معتد به.