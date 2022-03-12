التعليم تحدد شروط ومصروفات تقديم المدارس التجريبي 2022.. تبدأ من ألف جنيه

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل تقديم المدارس التجريبي 2022 «رسمي ورسمي متميز»، موضحة أن هذه النوعية من المدارس توفر تعليم على مستوى متميز لجميع المراحل التعليمية بداية من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الثانوي، وهي مدارس لغات عدا مواد الهوية القومية ومنها مادة اللغة العربية والدراسات الاجتماعية.

موعد تقديم المدارس التجريبي 2022

وأكد مصدر مسؤول بالوزارة، أن تقديم المدارس التجريبي 2022 يبدأ اعتباراً من أول يونيو المقبل ويستمر حتى نهاية الشهر، ويتم إلكترونياً من خلال روابط تخصصها مديريات التربية والتعليم، موضحا أن التقديم يشترط استيفاء الطفل لسن القبول وهو خمس سنوات، مشددا على أولياء الأمور بضرورة الالتزام بالشروط المطلوبة للتقديم.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن تقديم المدارس التجريبي يشترط على الطالب اجتياز المقابلة الشخصية التي تجرى له عقب الإعلان عن نتيجة قبوله على الموقع الإلكتروني للتقديم، مؤكدا أن هذه المدارس تشمل جميع المراحل التعليمية بداية من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الثانوي.

مصروفات المدارس التجريبي

وأوضح المصدر أن تقديم المدارس التجريبي 2022 ينقسم إلى مدارس رسمي ورسمي متميز، موضحا أن الدراسة بهذه المدارس باللغة الأجنبية عدا مواد الهوية القومية مثل مادة اللغة العربية، وتصل المصروفات الدراسية للمدارس الرسمية 1000 جنيه والرسمي المتميز 2000 جنيها.

وأكد المصدر أن كتب المدارس التجريبي يحصل عليها الطالب من دار نهضة مصر بداية من رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي، وباقي المراحل التعليمية يتم تسليمها الكتب من الإدارة التعليمية التي تتبعها المدرسة، لافتاً إلى أن هذه النوعية من المدارس حريصة على توفير تعليم على مستوى متميز لجميع الطلاب.

وأشار المصدر إلى أن مصروفات كتب المدارس التجريبي تختلف عن المصروفات الدراسية، موضحاً أنه هناك تنسيق كامل بين جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس التجريبية للوقوف على سير العملية التعليمية بها.