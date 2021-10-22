أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مصروفات المدارس التجريبية، للعام الدراسي الجديد 2021 / 2022 والمدارس الرسمية وهي المدارس اللغات للعام الدراسي الجديد 2021/2022، على مصروفات المدارس التجريبية 2021، ويرصد التقرير التالي مصروفات المدارس التجريبية :

تعرف على مصروفات المدارس التجريبية 2021 بكل المراحل التعليمية

1- مصروفات المدارس التجريبية kg1/ Kg2، مرحلة رياض الأطفال: kg1 1257.90 جنيه.

2- مراحلة رياض الأطفال Kg2 955

3- مصروفات المدارس التجريبية المرحلة الابتدائية من الصف الأول إلى الصف الرابع الابتدائي 1005 جنيهات.

4- الصف الخامس والسادس 905 جنيهات.

5- مصروفات المدارس التجريبية المرحلة الإعدادية وتشمل جميع الصفوف: 860.63 جنيه.

6- مصروفات المدارس التجريبية المرحلة الثانوية الصف الأول: 1221.32 جنيه.

الصف الثاني والثالث: 1206.323 جنيه.

وأكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن المصروفات تسدد بالقرار 119 لسنة 2021 بالكامل في حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب، بالإضافة إلى عدم تحصيل أي رسوم أخرى بخلاف المصروفات الدراسية وبعد إعلان مصروفات المدارس التجريبية في العام الدراسي 2021 2022، شددت المديرية على ضرورة عدم تحصيل أي رسوم أخرى، بخلاف ما يجري إقراره بالقرارات الوزارية، ويتولى التوجيه الحالي بالإدارات التعليمية متابعة تحصيل الرسوم، وتنفيذ كل التعليمات الواردة بالقرار.

وأضافت المديرية أن يجري تحصيل مصروفات المدارس 2021/ 2022 خدمات اللغات والنشاط العام والتطوير التكنولوجي التابعة لمصروفات المدارس التجريبية في العام الدراسي 2021/ 2022 على دفاتر 123 بالمدرسة، وتورد المتحصلات بالحساب الموحد بالإدارة، وتقوم كل مدرسة بمتابعة موقف السداد الفعلي من الطلاب من خلال قاعدة البيانات طرف الإدارة العامة لنظم المعلومات، ودعم اتخاذ القرار بديوان عام الوزارة ومتابعة سداد الطلاب المتخلفين عن السداد بصفة مستمرة.