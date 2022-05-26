تداول امتحان العلوم لطلاب إعدادية القاهرة.. وتحرك عاجل من التعليم

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا يزعمون أنها لامتحان مادة العلوم لطلاب الصف الثالث الإعدادي، في محافظة القاهرة، التي تعقد فيها امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2021-2022، ورقيا داخل المدارس، على مستوى المديرية، بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية.

التعليم تتبع صور امتحان العلوم المتداولة

أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، أن المديرية تتبع الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، للتحقق من صحتها، موضحا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من قام بتلك الواقعة، في حالة التأكد منها.

عقوبات الطالب والمراقب حال ثبوت التسريب

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه في حالة ثبوت صحة التسريب، سيتم معاقبة الطالب الذي قام بذلك بإلغاء امتحان المادة أو مادتين، ومعاقبة المراقب، بإحالته للتحقيق في الشئون القانونية بالمديرية.

وأوضح أن الامتحان حتى الآن يسير بصورة منتظمة، دون أي معوقات، وأن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي شكاوى من قبل الطلاب حول نوعية الامتحان.

نتيجة العينة العشوائية لامتحان الهندسة

في سياق منفصل، كشف محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، تفاصيل تصحيح العينة العشوائية لمادة الهندسة لطلاب الصف الثالث الإعدادي، الذين أدوها باللغة العربية والتراجم، موضحا أن النسبة الإجمالية كانت 85%، وغرفة العمليات المركزية التي تم تشكيلها في المديرية لم ترصد أي شكاوى.

ونوه مدير مديرية تعليم القاهرة، في بيان، بأن الامتحان مناسب ومتنوع ويوجد به أسئلة للذكاء، خاصة أم امتحان هندسة يحتاج إلى تفكير وليس حفظ وتلقين، والجزء الخاص بالرسم هو الجزء العملي المهاري.