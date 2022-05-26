الحكم على المتهمة بقتل طفلتها بمنشأة ناصر اليوم.. ألقتها من الطابق الخامس

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، حكمها على الأم المتهمة بقتل طفلتها عمداً بإلقائها من الطابق الخامس في منطقة منشأة ناصر، العام الماضي.

وتعقد الجلسة، برئاسة المستشار خالد هاشم، وعضوية المستشارين أيمن عثمان وأشرف فايز.

التحريات: المتهمة تخلصت من طفلتها عمداً بسبب حملها فيها سفاحاً

وذكرت التحقيقات والتحريات التي جرت في القضية رقم 5458 لسنة 2021 جنايات منشأة ناصر، أن المتهمة «مها. أ»، 33 عاما، قتلت طفلتها المجني عليه عمداً، وبيتت النية وعقدت العزم على إزهاق روحها والخلاص منها لحملها فيها سفاحاً، وما إن وُلدت الطفلة حية حتى ألقتها من الطابق الخامس بمحل سكنها، فأحدثت ما بها من إصابات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

تحقيقات النيابة: المتهمة تدعي الجنون

وكشفت تحقيقات النيابة التي أجرتها مع المتهمة بأنها تدعي أنها مريضه نفسيا، وأنها أنكرت قتل طفلتها.

وأمرت النيابة بإحالة المتهمة إلى مستشفى الأمراض العقلية، للكشف على قواها العقلية.

الأجهزة الأمنية تلقي القبض على المتهمة

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تلقت بلاغاً من أهالي منطقة منشأة ناصر، بالعثور على جثة طفلة حديثة الولادة ملقاة في الشارع، وتبين من التحريات أن الأم وراء ارتكاب الجريمة، إذ قامت بإلقاء طفلتها عمداً للتخلص منها.

التحريات: الطفلة المجني عليها ثمرة علاقة غير شرعية

كما أكدت التحريات، التي أجريت حول الواقعة، أن الطفلة المجني عليها ثمرة علاقة غير شرعية بين الأم المتهمة وشخص آخر.

وتمكنت الأجهزة الامنية بالقاهرة من القبض على المتهمة، وحُرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات، وأحالتها بدورها لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد، واليوم تصدر المحكمة الحكم في القضية.