مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الخامس في ظروف غامضة بإمبابة

تكثف مباحث الجيزة جهودها لكشف غموض سقوط ربة منزل من الطابق الخامس، ومصرعها في الحال بدائرة قسم شرطة إمبابة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت إنتداب الطب الشرعي لاجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدًا لتفريغها لكشف غموض الواقعة، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفية لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ.. سقوط ربة منزل من الطابق الخامس

تلقى مأمور قسم شرطة إمبابة، بلاغًا بسقوط ربة منزل من الطابق الخامس ووفاتها على الفور، وبالانتقال تبين العثور علي جثة سيدة تدعى «نعمة س أ ه»، 27 سنة، ربة منزل، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين إصابتها بكسور في مناطق متفرقة من الجسم، بالإضافة إلى نزيف حاد.

وكشفت التحريات بأن المتوفية في أثناء تواجدها في بلكونة شقتها سقطت منها، وجار تكثيف الجهود لبيان إذا كانت المتوفية ألقت بنفسها أم اختل توازنها أم قام شخص بدفعها من البلكونة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تشريح جثة فتاة تناولت حبة الغلة بالعمرانية

قررت النيابة العامة تشريح جثة فتاة لقيت مصرعها إثر تناولها حبة حفظ الغلة لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وتلقى مأمور قسم شرطة العمرانية إخطارًا من مستشفى قصر العيني بوفاة فتاة متأثرة بإصابتها بتناول حبة حفظ الغلة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى «ولاء ع» 19 سنة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.