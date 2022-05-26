ربة منزل تحاول إنهاء حياتها في الدقهلية.. «خطيبة ابني شتمتني قدامه»

أقدمت ربة منزل في محافظة الدقهلية، على التخلص من حياتها، عن طريق تناول 3 أشرطة متنوعة من الأدوية، وذلك لسوء حالتها النفسية بعد قيام خطيبة نجلها بسبّها وشتمها ولم يتحرك نجلها أو يبدي اعتراضا على ما فعلته خطيبته، وجرى نقلها إلى مستشفى منية النصر المركزي لإنقاذ حياتها وعلاجها ووضعها تحت الملاحظة بقسم الباطنة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

نقل ربة منزل لمستشفى منية النصر

وتبلغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر المركزي، بوصول سيدة مصابة وتدعى «أم هاشم ع. ع.»، 55 سنة، مقيمة بقرية منية النصر، وادعاء تناول أدوية طبية بقصد الانتحار.

وانتقلت مباحث مركز منية النصر إلى المستشفى، وبسؤال المصابة في محضر التحقيقات، أفادت بقيام خطيبة نجلها بسبها وشتمها أمام نجلها، والذي لم يقم بأخذ أي موقف من خطيبته، فغضبت من نجلها وقامت بتناول 3 أشرطة من أنواع أدوية مختلفة بقصد الانتحار، وذلك لسوء حالتها النفسية، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك، لا توجد شبهة جنائية.

وجرى حجز المصابة في قسم الباطنة بمستشفى منية النصر المركزي تحت الملاحظة الطبية لحين استقرار حالتها الصحية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة شخصين في حادث بالدقهلية

وفي واقعة أخرى، أصيب محاميان في حادث بمحافظة الدقهلية، أثناء استقلالهما داجة نارية على طريق «ميت سلسيل - منية الصر» أمام قرية برمبال الجديدة، بعد أن صدمتهما سيارة ربع نقل مجهولة من الخلف وفرت هاربة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، وتبين إصابة أحدهما بارتجاج في المخ، بين خرج الشخص الثاني عقب تلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.