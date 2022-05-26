محافظ أسيوط: فتح منافذ متنقلة لبيع السلع للمواطنين بأسعار مخفضة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة، والمهندس عارف محمد علي مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بأسيوط، للتوسع في فتح منافذ متنقلة لبيع السلع الغذائية والخضر والفاكهة ومنتجات الدواجن واللحوم بأسعار مخفضة بأقل عن مثيلاتها بالأسواق، بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، للحد من ارتفاع الأسعار وحماية محدودي الدخل فضلاً عن التنسيق مع كافة الجهات المعنية، مثل «التموين وجهاز تنمية المشروعات والغرفة التجارية»، لفتح منافذ وشوادر جديدة بكافة المراكز والأحياء والقرى وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وخطة الدولة لمكافحة الغلاء والتصدي لجشع التجار.

افتتاح منافذ متنقلة

وأكد محافظ أسيوط، في تصريحات له خلال اللقاء، إنه جرى افتتاح بعض المنافذ المتنقلة التي أطلقتها هيئة الاصلاح الزراعي بمنطقة الوليدية بحي شرق أسيوط لتجوب الميادين والأحياء لبيع السلع الغذائية والزراعية والحيوانية والداجنة مثل عسل النحل، والبلح، والخضروات، والفاكهة، والبيض، بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق، وذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية للدولة لتوفير السلع المخفضة للمواطنين، بالإضافة إلى السيارات المتنقلة التابعة للتموين ومنافذ القوات المسلحة ومنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية، لطرح السلع بأسعار تناسب الجميع، مشيرًا إلى بذل المحافظة جهودًا كبيرة لتوفير السلع بالأسعار المناسبة في مختلف المراكز لتلبية احتياجات المواطنين.

مبادرات الإصلاح الزراعي

وأشاد المحافظ بمبادرات الإصلاح الزراعي ومؤسسات المجتمع المدني وكافة القطاعات لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وسد احتياجتهم من خلال منافذ متنقلة تجوب المراكز والقرى للحد من ارتفاع الأسعار، والعمل على محاربة جشع بعض التجار والحد من احتكار واستغلال ضعاف النفوس من بعض التجار، مشيرًا إلى تضافر جهود كافة أجهزة الدولة والتنسيق بين الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تطوير الخدمات للمواطنين، وتوفير السلع والمنتجات المختلفة بكافة أنواعها، سواء الزراعية أو الحيوانية أو الداجنية كـ«الخضار والفاكهة والبيض والعسل والألبان» وغيرها.

فتح المنافذ

يذكر أن محافظ أسيوط شكل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد لدراسة وفتح المنافذ الجديدة بقرى ومراكز المحافظة والتنسيق مع كافة رؤساء المدن والأحياء، لسرعة تدبير أماكن مناسبة تصلح لإقامة منافذ لبيع السلع الأساسية، وكافة المتطلبات التي يحتاجها المواطن بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والزراعة وجهاز تنمية المشروعات، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير متطلباتهم بأسعار مناسبة ومواجهة كافة محاولات المغالاة في الأسعار واحتكار بعض السلع واستغلال المواطنين، وتم بالفعل فتح 20 منفذًا بمختلف مراكز وأحياء المحافظة لبيع المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع بصفة يومية.