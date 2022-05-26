طلاب الإعدادية بالقاهرة: امتحان العلوم عوضنا عن صعوبة الهندسة «فيديو»

أشاد طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة القاهرة، بمستوى امتحان مادة العلوم الذي عُقد اليوم الخميس بنمط الأسئلة المقالية والموضوعية، والتي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، موضحين أن الامتحان جاء سهلا ومباشرا في معظم الأسئلة، وعوضهم عن صعوبة امتحان الهندسة الذي عقد أمس.

امتحان «العلوم» سهل ومباشر

في البداية، قالت سارة شريف، طالبة بالصف الثالث الإعدادي في محافظة القاهرة، إن الامتحان جاء مباشراً في غالبية أسئلته، عدا بعض الأسئلة التي تحتاج إلى فهم وتركيز، موضحة أن مجمل الامتحان سهل ولا يشمل أي تعقيد.

وأضافت «سارة» لـ«الوطن»، أن الامتحان عوضها عن صعوبة امتحان مادة الهندسة، مؤكدة أن جميع أسئلته من الكتاب المدرسي واستفادت من النماذج المتاحة في الكتاب والتي تدربت عليها جيداً لمعرفة كيفية الإجابة على الأسئلة التي تركز على الفهم.

أسئلة للطالب المتفوق

وقالت هنا محمد، طالبة بالصف الثالث الإعدادي، إن امتحان العلوم سهل ومباشر، ولا يشمل أي أسئلة خارج المقرر الدراسي: «لكن فيه نقاط كده تميز اللي فاهم المقرر كويس».

من جانبها، أكدت شيرين حمدي، ولي أمر لطالب في الصف الثالث الإعدادي، أن الامتحان جاء مباشراً ولم يشمل أي تعقيد، والأسئلة كانت واضحة ومناسبة للوقت المحدد للإجابة عليها.

وأضافت «شيرين» لـ«الوطن»، أن امتحان مادة العلوم عوضهم عن صعوبة امتحان الهندسة الذي اشتمل على أسئلة معقدة وأفكارا جديدة على الطلاب.

وفي سياق متصل، قال محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة القاهرة، إنه لم يتم رصد أي شكاوى من قبل الطلاب حول مستوى امتحان مادة العلوم، موضحاً أنه سيتم تصحيح الامتحان اليوم ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب.