«التعليم»: امتحان علوم الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة مباشر في أسئلته

كشف محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، تفاصيل امتحان مادة العلوم الذي عقد صباح اليوم ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراعية للإجراءات الوقائية ضد كورونا، موضحاً أن الامتحان جاء في مستوى سهل ولم يتم رصد أي شكاوى من قبل الطلاب حول نوعية الأسئلة أو جودة ورق الطباعة.

أسئلة امتحان العلوم مباشرة

وأضاف «عطية» في بيان له، أن جميع التقارير التي وصلت إلى المديرية من قبل الإدارات التعليمية أفادت بأن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط ولم تتلق غرفة العمليات أية شكاوى حتى الآن، موضحاً أنه من تحليل اللجنة الفنية للورقة الامتحانية فهي واضحة ومنسقة الطباعة وجيدة.

وأوضح أن صياغة أسئلة امتحان مادة العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية، متدرجة ومباشرة لا غموض فيها وتراعي الفروق الفردية ومطابقة للمواصفات الواردة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وتشمل جميع المستويات المعرفية حيث جاءت الأسئلة متنوعة ما بين المقالي والموضوعي وشاملة جميع أجزاء المنهج ومناسبة للوقت مع وجود وقت للمراجعة.

ورش عمل لتوحيد معايير التصحيح

وأكد محمد عطية، أن امتحانات الشهادة الإعدادية سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات، موضحاً أنه تم رصد أكثر من 12 حالة غش وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، لافتاً إلى أن أعمال تصحيح الامتحانات تتم بشكل يومي في جميع الإدارات التعليمية ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم، إنه تم عقد ورش عمل لتوحيد معايير التصحيح على مستوى الإدارات التعليمية التابعة للمديرية وضمان أن يحصل الطالب على حقه في الدرجات، لافتاً إلى أن العينة العشوائية في امتحان مادة الهندسة تؤكد أنه في مستوى الطالب المتوسط.