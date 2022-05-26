إحالة عدد من العاملين في مركزي شباب بطوخ للتحقيق لتغيبهم عن العمل

أحال الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، العاملين بمركزي شباب الحصة وكفر علوان، التابعين لإدارة شباب طوخ، للتحقيق، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة المتابعة الميدانية الذي أفاد بغلق المركزين في أوقات العمل الرسمية.

وكلف «الصبروط»، محمد عبد العزيز، مدير إدارة خدمة المواطنين، واللجنة المرافقة له، بمتابعة عدد من مراكز الشباب التابعة لإدارات شباب قليوب والقناطر الخيرية وطوخ أمس خلال الفترة الصباحية والمسائية، وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمراكز الشباب.

وشملت المتابعة مركز شباب سنديون والبرادعة وبهادة وعزبة الوقف ودار الكتب والقناطر الخيرية وكفر الشرفاء الغربي وشبرا شهاب وحلابة، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل وتتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

غياب العاملين ببعض مراكز الشباب

كما شملت المتابعة مركز شباب قلما ومدينة قليوب وشلقان ومنشأة الأهالي والمنيرة ومشتهر وكفر الحدادين، وتبين أنها مفتوحة وتمارس نشاطها في ظل غياب بعض العاملين بها.

حمام سباحة جديد بسنديون

كما تابعت اللجنة، الأعمال الخاصة بإنشاء حمام السباحة في سنديون، وعملية تلقي لقاح كورونا بمركز شباب قلما وحلابة وأكاديمية كرة القدم بمركز شباب الوقف، والأعمال الخاصة بتركيب ماكينة الصرف الآلي التابعة للبنك الأهلي بمركز شباب المنيرة والبرادعة.

وأوصت اللجنة جميع مراكز الشباب بالعمل على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، وحث الأعضاء على سداد الاشتراك السنوي والعمل على زياده حجم العضوية بالمراكز.