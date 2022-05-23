نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة القليوبية.. موعد الإعلان

ينتظر آلاف طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة القليوبية، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية عقب انتهاء الامتحانات الأسبوع الماضي، حيث بدأت أعمال كنترول الإعدادية تمهيدا لرصد الدرجات والتصحيح وإعلان النتيجة. «الوطن» تستعرض موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية في إطار خدماتها للطلاب وأولياء الأمور والقراء على مدار الساعة.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة القليوبية

وأوضح الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه من المنتتظر إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الشهادة في الفترة ما بين 30 مايو الجاري إلى 4 يونيو، حيث سيجرى اعتماد النتيجة من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وفور اعتمادها ستكون متوفرة علي الرابط التالي هنا.

ويستطيع الطالب الدخول على الموقع، واختيار نتيجة الشهادة الإعدادية، ووضع رقم الجلوس الخاص به، لتظهر له النتيجة تفصيليا بدرجات المواد والمجموع.

عقوبات صارمة حال تسريب النتيجة

وحذر وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، من استخراج أي نتائج قبل الإعلان الرسمي للنتيجة، مشيرا إلى أن من يخالف التعليمات في هذا الشان سيتعرض للتحقيق الفوري، ووجه القائمين على أعمال الكنترول نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية بمراعاة السرية التامة، ونبه بضرورة تحري الدقه في التصحيح وعدم الاستعجال، حيث يجرى إنهاء مرحلة التصحيح وبدء عمليات الرصد والمراجعة.

توزيع درجات الإعدادية بالقليوبية

وأشار وكيل وزارة التعليم بالقليوبية إلى توزيع درجات الشهادة الإعدادية في الفصلين الدراسين، كالتالي:

المادة الدرجة النهائية درجة النجاح

اللغة العربية 80 40

اللغة الانجليزية 60 20

الدراسات 40 20

الرياضيات 60 30

العلوم 40 20

المجموع الكلي 280 140.