نائب: برامج الأوقاف لتحصين النشء تحميهم من التطرف وتحجم نشاط المتطرفين

أكد النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب، أن السياسات والبرامج والخطط التي تنتهجها وزارة الأوقاف أصبح لها دور كبير وناجح في تحصين النشء من الأفكار التكفيرية والمتطرفة، موجهًا التحية والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على جهوده الكبيرة في إعداد جيل جديد من الأطفال لديهم القدرة على الفهم الصحيح للدين الإسلامي الحنيف.

وقال «قريطم»، في بيان أصدره اليوم: «لم أكن أتصور هذا الإقبال الكبير والحرص غير المسبوق في تاريخ مصر من الأسر المصرية على تعليم أطفالهم أمور دينهم من خلال تلقي علوم الدين الإسلامي الحنيف على أيدي علماء وأئمة وزارة الأوقاف داخل مختلف المساجد بجميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية»، مؤكدًا الأهمية الكبيرة لهذا الدور المهم والتاريخي للوزارة.

الحفاظ على الأسرة المصرية

وأكد النائب أن برامج وزارة الأوقاف والإقبال الكبير من الأطفال على الالتحاق بها سيحقق مجموعة من الأهداف المهمة في مقدمتها تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتعلق بملف الحفاظ على الأسرة المصرية، والهدف الثاني قطع الطريق على الجماعات والتيارات والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية في تسميم عقول أطفال مصر الذين هم مستقبل وأمل الأمة.

وأشار إلى أن الهدف الثالث هو أن وزارة الأوقاف ستنجح في اكتشاف الآلاف من المواهب، مؤكدًا ضرورة تبني الوزارة ووزيرها المستنير الدكتور محمد مختار جمعة هذه المواهب وتوظيفها أفضل توظيف من خلال استمرار تنظيم برامج تعليمية لتخريج جيل جديد من العلماء وقراء القرآن الكريم خاصة أن وزارة الأوقاف أصبح لديها جيل واعد من شباب الأئمة والدعاة على مستوى الجمهورية.

مواجهة الأفكار المتطرفة

ووجه «قريطم»، التحية والتقدير للأسر المصرية لحرصهم على إلحاق أبنائهم ببرامج وزارة الأوقاف، مؤكدًا أن هذا الوزير كان دائما في مقدمة الصفوف لمواجهة أفكار الجماعات الإرهابية والتكفيرية ونجح في غل أيديهم، ليس فقط عن اعتلاء أي منبر من منابر مساجد الله ولكن في الاقتراب من أي شأن من شئون المساجد، فله ولوزارة الأوقاف كل الدعم وكل التقدير.