تأجيل امتحانات طلاب الثانوية المصابين في حادث بكفر الشيخ لـ30 مايو

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تأجيل امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي المصابين في حادث تصادم اليوم، أثناء ذهابهم لأداء امتحان مادتي علم النفس والكيمياء للصف الثاني الثانوي، ليوم 30 مايو الجاري، وذلك بعد تحسن حالتهم الصحية.

تقديم الرعاية الطبية للمصابات في حادث الطريق الدولي

ووفق بيان محافظة كفر الشيخ، فإن محافظ الإقليم اطمأن على مصابي الحادث الناتج عن تصادم سيارة نصف نقل «بوكس»، كانت تقل الطلاب لأداء امتحاناتهم، في مادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والكيمياء للشعبة العلمية، في مدينة برج البرلس، حيث اصطدمت بها سيارة ملاكي من الخلف، ما أدى لإصابة 15 طالبا وطالبة بإصابات مختلفة.

وذكر بيان المحافظة أنه جرى نقل المصابين لمستشفيي بلطيم النموذجي والبرلس المركزي، وتم تقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم فضلا عن إجراء المحافظ اتصالا هاتفيا بأسرهم لطمأنتهم على أولادهم.

وكيل تعليم كفر الشيخ يطمئن على الطلاب المصابين

وأوضح البيان أن «نور الدين»، أوفد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لمتابعة حالة الطلاب والطالبات، كما وجه الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة حالة المصابين، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة.

وأشار إلى أن محافظ كفر الشيخ يتابع ما يقدم للطلاب والطالبات من رعاية طبية على مدار الساعة، حتى يتم تماثلهم للشفاء.

يذكر أنه وقع حادث تصادم صباح اليوم، بالقرب من نفق مدينة البرلس، على الطريق الدولي الساحلي، بين سيارتين «ملاكي» و«نصف نقل»، ما أدى لإصابة 15 طالبا وطالبة أثناء ذهابهم لأداء الامتحان.