آخر موعد لتسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين.. باق من الزمن 35 يوما

أقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، آخر موعد لتسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين باسم رب الأسرة، أو صاحب بطاقة التموين المكتوب اسمه على البطاقة، وذلك ضمن إجراءات استكمال تحديث قاعدة بيانات منظومة الدعم، وتحديث بيانات الأفراد المدرجين على 23 مليون بطاقة تموين، والبالغ عددهم 72 مليون مواطن.

آخر موعد لتسجيل رقم التليفون على بطاقة التموين

ووفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي أقر مد مهلة موعد التسجيل، فإن آخر موعد لتسجيل رقم التليفون لبطاقة التموين هو يوم 30 يونيو المقبل، أي أنه متبق من الآن ما يقرب من 35 يوما على انتهاء المهلة، وأوضح القرار أن المواطنين المخاطبين بتسجيل رقم المحمول هم كل مواطن تسلم رسالة على بون صرف الخبر تطالبه بتسجيل رقم موبايل مسجل باسم رب الأسرة، أو صاحب البطاقة.

طرق تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين

وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية طريقتين لعملية تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين، الأولى إما من خلال مكاتب التموين المنتشرة في المحافظات، أو إلكترونيا عبر موقع دعم مصر الرسمي، والذي دشنته وزارة التموين لتقديم الخدمات التموينية إلكترونيا دون الحاجة للذهاب للمكاتب، من أجل تقليل الزحام والتكدس أمام الموظفين.

ما هو رقم الموبايل المرفوض تسجيله على بطاقة التموين؟

وتوضيحا لعميلة تحديث بطاقة التموين من خلال تسجيل رقم محمول عليها، أكدت وزارة التموين أنه لم ولن يتم قبول مطلقا رقم محمول باسم أحد أفراد الأسرة المدرجين على البطاقة، مشددة على أن الرقم المقبول فقط هو رقم محمول باسم رب الأسرة صاحب البطاقة، واستثنت من ذلك فئة السجناء وكبار السن غير القادرين على الحركة حال تقديم ما يثبت ذلك.