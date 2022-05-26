«التعليم» تحظر المحمول والكتاب في امتحانات الثانوية العامة: تعامل حازم مع الغش

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّها تواصل الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، المنتظر انطلاقها يوم 20 يونيو المقبل، للمواد غير المضافة للمجموع، ويوم 26 من نفس الشهر، للمواد المضافة للمجموع، على أن تنتهي الامتحانات يوم 21 يوليو المقبل، وسط مجموعة من الإجراءات اللازمة لمواجهة الغش الإلكتروني، علاوة على تنفيذ الإجراءات اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم وتطهير اللجان وتقليل أعداد الطلاب داخل اللجان.

حظر دخول الكتاب المدرسي لجان امتحانات الثانوية العامة

وأكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـ«الوطن»، أنّ الوزارة وضعت خطة شاملة لمواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني، ومنها تركيب كاميرات مراقبة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022 على مستوى الجمهورية، تكون متصلة بغرف العمليات المركزية بالمديريات التعليمية، وحظر دخول الكتاب المدرسي، والتليفون المحمول وسماعات البلوتوث، علاوة على إغلاق نحو 22 موقعا متخصصا في الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

التعليم: إجراءات حازمة مع حالات الغش في الثانوية العامة

ومن جهته، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لـ«الوطن»، أنّه سيتم التعامل بكل حزم مع أي حالات غش تحدث داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، وسيحال جميع محاضر الغش إلى النيابة العامة، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جموع الطلاب، منوها بأنّ أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون اختيار من متعدد، ولن تحتوي الامتحانات على أي أسئلة مقالية في جميع مواد الامتحانات، والأسئلة ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

توجيهات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات

يُذكر أنّ وزير التعليم قدّم في تصريحات سابقة لـ«الوطن» توجيهات عاجلة لطلاب الثانوية العامة 2022 قبل عقد الامتحانات، قائلا: «ذاكروا كويس وابعدوا عن الشائعات والحفظ والتلقين، أسئلة الامتحانات هتعتمد على الفهم ونتاج التعلم مش الحفظ والتلقين، وبلاش التليفون المحمول والكتاب المدرسي جوا لجان امتحانات الثانوية العامة»، مؤكدًا أنّ لجان الامتحانات ستكون معقمة تماما ضد كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.