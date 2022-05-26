أولياء الأمور يشيدون بكتيب المفاهيم ويطالبون بتوفير نماذج استرشادية

أشاد عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، بتوفير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مجلدات مفاهيم الثانوية العامة 2022 في جميع المقررات الدراسية قبل انطلاق الامتحانات، موضحين أنها شاملة ومنظمة وتغطي جميع أجزاء المقرر الدراسي ويحتوي على ما يحتاجه الطالب أثناء الامتحان.

في البداية قالت داليا الحزاوي، ولي أمر، إن مجلدات مفاهيم الثانوية العامة 2022 التي وفرتها وزارة التربية والتعليم كانت عكس التوقعات فقد كان هناك خوف بأن تكون مجرد ورق و«سد خانة» لا تغني من جوع، لكن الوزارة أوفت بوعدها وجاء الكتيب شاملًا لأجزاء الحفظ في المنهج بطريقة منظمة ووافية وبكل اللغات.

كتيب مفاهيم الثانوية العامة منظم وشامل

وأضافت «داليا»، لـ«الوطن»، أن توفير مجلدات بهذا الشكل يدل على أن هناك جهد كبير مبذول في إعدادها بهذا الشكل المميز وقد سادت حالة من الفرحة بين أولياء الأمور والطلاب الذين كانوا يعانوا من تخوفات وقلق خلال الفترة الماضية بعد قرار منع دخول الكتب اللجان والاكتفاء بكتيب المفاهيم.

وطالبت داليا الحزاوي، بأن تكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة بعيدة عن الإجابات المتشابهة في الاختيار من متعدد التي يحتار المعلمين أنفسهم في الحل ويتم مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، وهذا لا يمنع أن يكون هناك نسبة من الأسئلة للطالب المتفوق والمتميز.

من جانبه، قالت فاطمة فتحي، ولي أمر، إنه رغم عدد صفحات مجلدات المفاهيم الكثيرة إلا أنها تحتوي على محتوى منظم وكل ما يحتاجه الطالب، وتشمل معلومات تراكمية وهي أفضل من الكتاب المدرسي بمراحل.

وأشارات إلى أنّ مادة اللغة الألمانية عكرت صفو الجميع فكانت عبارة عن 6 ورقات لم تحتو على الترجمة عكس اللغات الأخرى: «نتمنى أن تتيح الوزاره نماذج استرشادية ليتسنى للطالب التدريب وأن تكون الأسلة في إطار الفهم ومن محتوى الكتيب».

وطالبت بضرورة توفير فيديو توضيحي للحل الصحيح على البابل شيت من أول كتابة الاسم ورقم الجلوس والطريقة الصحيحة للتظليل، خاصة أنّ الامتحانات تعقد بنظام البابل شيت.