رابط مفاهيم الثانوية العامة علمي علوم 2022.. متاح بـ 3 لغات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط مفاهيم الثانوية العامة علمي علوم 2022، موضحة أن مجلدات المفاهيم تشمل جميع المواد التي يدرسها طلاب شعبة علمي علوم بداية من اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والأحياء والكيمياء والجيولوجيا والفيزياء، بثلاثة لغات وهي العربية والإنجليزية والفرنسية.

وأضافت الوزارة في بيان سابق لها، أن رابط مفاهيم الثانوية العامة علمي علوم 2022، متاح عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، ويشمل المفاهيم بصيغة الـ«pdf» وكتاب تفاعلي يُمّكن الطالب من تصفحه بسهولة من على الموقع الإلكتروني.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن مفاهيم الثانوية العامة علمي علوم 2022 تتكون من 624 صفحة بلغات متعددة، مشددة على الطلاب بضرورة الاستفادة منها قبل انطلاق الامتحانات والتي تعقد ورقياً بنظام «البابل شيت»، في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

مفاهيم الثانوية العامة علمي علوم 2022 تشمل الآتي:

-مفاهيم اللغة العربية.

-مفاهيم اللغة الإنجليزية لغة أولى.

-مفاهيم اللغة الإنجليزية لغة ثانية.

-مفاهيم اللغة الفرنسية لغة أولى.

-مفاهيم اللغة الفرنسية لغة ثانية.

-مفاهيم اللغة الألمانية لغة أولى.

-مفاهيم اللغة الألمانية لغة ثانية.

-مفاهيم اللغة الإيطالية.

-مفاهيم اللغة الصينية.

-مفاهيم اللغة الإسبانية.

-مفاهيم الكيمياء باللغة العربية.

-مفاهيم الكيمياء باللغة الإنجليزية.

-مفاهيم الكيمياء باللغة الفرنسية.

-مفاهيم الأحياء باللغة العربية.

-مفاهيم الأحياء باللغة الإنجليزية.

-مفاهيم الأحياء باللغة الفرنسية.

-مفاهيم الفيزياء باللغة العربية.

-مفاهيم الفيزياء باللغة الإنجليزية.

-مفاهيم الفيزياء باللغة الفرنسية.

-مفاهيم الجيولوجيا باللغة العربية.

-مفاهيم الجيولوجيا باللغة الإنجليزية.

-مفاهيم الجيولوجيا باللغة الفرنسية.

وفي سياق متصل قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة وفرت مجموعة من المنصات التعليمية التي تساعد الطلاب في التدريب على نمط أسئلة الامتحانات، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستفادة منها مثل منصة حصص مصر التعليمية وبنك المعرفة المصري.