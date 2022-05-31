رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ 2022 برقم الجلوس

ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ 2022 برقم الجلوس، لذلك يترقب أولياء الأمور يوم الإعلان عنها.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ 2022 برقم الجلوس.. الرابط

وتنشر «الوطن»، رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ 2022 برقم الجلوس وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، وحتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الحصول على النتائج دون انتظار لظهورها في المدارس، حيث يمكن الدخول إلى موقع المديرية الرسمي من هنــــــــا للحصول على النتيجة.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ 2022 برقم الجلوس

كما يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالدخول إلى مركز المعلومات ثم اختيار منصة نتائج الشهادة الإعدادية من هنــــــــــــــا، ثم اختيار المحافظة ومن ثم نتيجة الشهادة الإعدادية.

موعد نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ 2022 برقم الجلوس

ومن المقرر إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة كفر الشيخ 2022 برقم الجلوس، اليوم وفقًا لمصدر بمديرية التربية والتعليم، إذ جرى الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات بشفافية واعتمادها من اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، ثم رفعها على الرابط ومن ثم توزيعها على المدارس لمعرفة نتيجة التيرم الثاني، حيث يكون مجموع الدرجات 140 درجة، إضافة إلى 140 درجة من الترم الأول ليكون المجموع النهائي 280 درجة، ثم بعدها يًعلن تنسيق الثانوية العامة والدبلومات الفنية بعد الانتهاء من التظلمات التي تبدا عقب إعلان النتيجة مباشرة.

وللاستعلام عن النتيجة اضغط هنا.