«الشهرة» تقود شابا إلى خلف القضبان.. انتحل صفة ضابط من أجل المشاهدات

تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص مقيم في دائرة مركز دمنهور في محافظة البحيرة، لانتحاله صفة ضابط شرطة، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، وأداء مشاهد تمثيلية ساخرة مع المارة وقائدى السيارات.

تصوير مقطع فيديو بالاتفاق مع صديقه بهدف الشهرة وتحقيق مشاهدات

بمواجهته أقر بتصوير مقطع الفيديو بالاتفاق مع أحد أصدقائه مقيم بذات الدائرة، وبثه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى «تيك توك» بهدف الشهرة وتحقيق نسب مشاهدة عالية، وزيادة أعداد المتابعين للحصول على مكاسب مادية.

كما أقر الأخير بصحة رواية صديقه، وقيامه بذلك لرغبته في الحصول على فرصة فى مجال التمثيل.

فحص الهواتف المحمولة وصفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي

وبفحص هواتفهما المحمولة وصفحاتهما الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تبين تصويرهما بعض مقاطع الفيديو بذات المضمون، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.