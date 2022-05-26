معلومات عن «أوليكان أولود».. أحد المشاركين فى مؤتمر «مصر تستطيع 6»

وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يناقش مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، مجموعة من محاور الصناعة، إذ تتضمن الجلسة الافتتاحية استعراض ومناقشة الاستثمار الصناعي، وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال ربط سوق المال بالاستثمار الصناعي، وإيجاد آليات لتحفيز الاستثمار بسوق المال وربطها بالاستثمار، وذلك في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة في مصر.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، معلومات عن «اوليكان اولود».. أحد المشاركين فى مؤتمر «مصر تستطيع 6»، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

معلومات عن «اوليكان اولود».. أحد المشاركين فى مؤتمر «مصر تستطيع 6»

1- «اوليكان اولود»، رائد أعمال تقني مدفوع بالنتائج مع أكثر من 11 عامًا من الخبرة في الشركات الرائدة ذات النمو المرتفع.

2- حاصل على جائزة فوربس تحت الثلاثين في مجال التكنولوجيا.

3- عمل بشبكة تضم أكثر من 10000 شخص، تتوسع roHealth لتشمل بلدان أفريقية أخرى في عام 2022.

4- أحد الخبراء المشاركين في مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة».

5- المؤسس للشركة الناشئة roHealth في لاجوس وأوستن حيث تسعى لربط جميع الفوائد الطبية عبر إفريقيا من خلال منصة واحدة وواجهات برمجة التطبيقات.

مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

جدير بالذكر، أن إطلاق وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، يأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة، إذ ستناقش هذه النسخة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، عدد من المحاور المختلفة، المتعلقة بمجال الصناعة.

ويبلغ عدد المشاركين فى النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، 110 خبراء مصريين بالخارج، في مجال الصناعة، لتغطية كل الموضوعات المتعلقة بالمجال الصناعي، للخروج بأقصى استفادة ممكنة، لدعم جهود الدولة في توطين عدد من الصناعات المهمة.