معلومات عن تشارلز كاهوتو ضيف «مصر تستطيع بالصناعة»: خبير في مفاوضات التمويل

تعد قطاعات الصناعة الخضراء والصناعات الدوائية وصناعة السيارات وصناعة الغزل والنسيج والملابس أولوية للنفاذ للأسواق الأفريقية، وكذلك التمويل الصناعي من أهم الموضوعات التي ستتناولها جلسات النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، التي تنطلق على مدار يومي 31 مايو و1 يونيو المقبل، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة».

محاور مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

ووفقًا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يناقش مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، مجموعة من محاور الصناعة، إذ تتضمن الجلسة الافتتاحية استعراض ومناقشة الاستثمار الصناعي وآلية دعم وتطوير المجتمعات الصناعية في مصر لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال ربط سوق المال بالاستثمار الصناعي، وإيجاد آليات لتحفيز الاستثمار بسوق المال وربطها بالاستثمار، وذلك في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة في مصر.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، معلومات عن تشارلز كاهوتو، أحد خبراء «مصر تستطيع بالصناعة»، وفقًا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

معلومات عن تشارلز كاهوتو.. أحد خبراء «مصر تستطيع بالصناعة»

1- خبير مفاوضات التمويل ومشروعات التنمية والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

2- قيادة أجندة الشراكات الإقليمية بين القطاعين العام والخاص.

3- يشغل منصب أخصائي تطوير القطاع الخاص.

4- متخصص في الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

5- أحد الخبراء المشاركين في مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة».

6- خبير في المفاوضات الخاصة بتمويل مشاريع التنمية الخاصة والعامة والاجتماعية، مع المؤسسات المالية المحلية والدولية، بما في ذلك مجموعة البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي.

7- حاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة تزنتى دبلن إيرلندا.

8- حاصل على شهادة برنامج بدرجة الماجيستير في إدارة الأعمال من كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، بجامعة فرى ستيت، جنوب أفريقيا.