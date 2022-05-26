استشاري: 3 أسئلة لو كانت إجابتها «لا» «متقلقش معندكش جدري قرود»

قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بطب الزقازيق، إنه يمكن تقسيم أعراض جدري القرود لـ3 مراحل، الأولى عندما يدخل الفيروس جسم الإنسان دون ظهور أعراض، وتسمى بـ فترة الحضانة، وتستغرق من 6 لـ21 يوما، علما بأن هذا الفيروس لا ينتقل لشخص لآخر خلال فترة الحضانة عكس فيروس كورونا، مضيفا: «ده شيء جميل».

أعراض المرحلة الثانية

وأضاف «المر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حال بلدنا» المذاع على «الراديو 9090»، ويقدمه الإذاعي أحمد خيري، اليوم الخميس، أن المرحلة الثانية تسمى بفترة «الغزو»، وتعني بتكاثر الفيروس داخل جسم الإنسان، ما يؤدي لارتفاع الحرارة وتكسير وهمدان في الجسم، وآلام في الظهر، وانتفاخ ظاهر في الغدد الليمفاوية سواء تحت الأذن أو في الإبط، وهذا ما يميز جدري القرود عن الجدري المائي.

مرحلة ظهور الطفح الجلدي

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة وهي الأهم وتكون ظاهرة للجميع، وتنتقل العدوى من شخص لآخر فيها، وهي مرحلة ظهور الطفح الجلدي أو البقع، وفي البداية يكون لونها بني وبعد يوم أو يومين تنتفخ بشكل أكبر، وتحتوي على ماء ثم لصديد، وفي أغلب الحالات بعد يومين أو ثلاثة بعد ذلك تتقشر وتسقط وحدها، ويشفي منها المريض.

وأشار إلى أن مدة الثلاث مراحل حوالي 3 أسابيع «الشخص المريض هيبقى عارف إنه مصاب بجدري القرود من أول ثانية قبل الدكتور، لأن هيظهر عليه طفح جلدي وهيكون جسمه مكسر، الدكتور ساعتها هيسأله 3 أسئلة أنت اتقابلت مع حد مصاب من جنوب أفريقيا أو البلاد المصابة؟ قابلت فئران أو قرود من وسط أفريقيا؟ أنت مثلي الجنسي؟ لو قال لأ في التلات أسئلة يبقى معندهوش جدري قرود».

ووجه رسالة طمأنة للمواطنين، قائلا: «مدام حضرتك مخطلتش بحالة مصابة أو فأر من جنوب أو وسط أفريقيا أو مشفتش حالة مسافرة من وسط وغرب أفريقيا يبقى أنت مش مصاب جدري القرود، ولو كان ظاهر عليه طفح جلدي قد يكون حمى مع الطفح الجلدي وفيه أكتر من 20 أو 30 مرض بيسببوا طفح جلدي وحمى».