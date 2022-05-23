«دار السلام» تستقبل لجنة فحص الملاحظات بالمدفن الصحي للنفايات

استقبل محمد السيد عوض رئيس مركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج، ومحمد فقير نائب رئيس المركز، وعماد إبراهيم رئيس قرية أولاد يحيى بحري، لجنة مكونة من وزارات التنمية المحلية والبيئة والهيئة العربية للتصنيع، وذلك لفحص بعض الملاحظات التي لوحظت أثناء التسليم الابتدائي لمشروع إنشاء المدفن الصحي بمركز دار السلام بالظهير الصحراوي بنجوع مازن شرق منذ أشهر، وذلك بعد تلافيها والعمل على إصلاح هذه الملاحظات.

بداية المشروع 17 أغسطس 2020

يذكر أن الشركة المنفذة والتابعة للهيئة العربية للتصنيع قامت بالبدء في المشروع بتاريخ 17 أغسطس 2020، حيث قامت برفع جميع التراكمات والمخلفات الموجوده داخل المساحة المخصصة لتنفيذ المدفن الصحي الهندسي بمساحة 6 فدادين ما يعادل 25200 متر مسطح بمركز دار السلام.

وقامت الشركة بعمل حفر خلية هندسية بمساحة 3 فدادين وبحيرة تبخير ومباني إدارية ووحدات وطرق خدمية بمساحه 3 فدادين.

آلية العمل بالمدفن

يذكر أنه تم تصميم المشروع طبقا لأعلى مواصفات عالمية لتصميم المدافن الصحية المعزولة بمواد عالية الكثافة، والتي تعمل على حماية التربة والمياه الجوفية من سوائل الترشيح.

كما يشمل على نظام سحب وتجميع سوائل الرشيح وكذلك التخلص من الغازات المتولدة داخل بحيرة التبخير.

الانتهاء من مشروع المدفن الصحي بنسبة 100%

وقد أكد المهندس محمود أبوصبره مهندس المشروع بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، أنه تم الانتهاء من المشروع بنسبة 100%، وأن المشروع يخدم مراكز عدة في عملية الدفن الصحي الآمن، من حيث بيئة نظيفة ويحقق حياة كريمة لأهالي المنطقة، ويساعد على تحقيق أعلى كفاءة لبيئة جميلة ونظيفة والحفاظ على المياه الجوفية من التلوث وكذلك المياه السطحية، والمرحلة الأولى بطاقة استيعاب 81267 m3 ويعد هذا المدفن الهندسي هو الأول من نوعه في جنوب الصعيد.