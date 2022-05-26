القمح يهبط من قمة ارتفاعاته في 14 سنة وروسيا تسمح بممرات آمنة لسفن الشحن

تراجعت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو نحو 11 دولارًا للبوشل «27 كيلو جرام»، وهو أدنى مستوى في أسبوعين وأكثر من 10% أقل من أعلى مستوى قياسي لها في 14 عامًا عندما سجلت 12.8 دولارًا قبل أيام، وسط تراجع المخاوف بشأن العرض.

استئناف التصدير

وقالت روسيا إنها ستفتح ممرات آمنة كل يوم للسماح للسفن الأجنبية بمغادرة موانئ البحر الأسود، وكذلك ميناء بحر آزوف، بما يسمح بالشحن التجاري في الموانئ الأوكرانية مرة أخرى بعد ثلاثة أشهر من القتال.

التحول من الذرة إلى القمح

ومن المتوقع أن يقوم المنتجون في أمريكا الشمالية بتحويل الطاقة الزراعية من الذرة إلى القمح بعد أن أدت صفقة زيادة التجارة بين الصين والبرازيل إلى انخفاض أسعار الذرة، لكن في أوكرانيا، من المتوقع أن ينخفض ​​إنتاج القمح بنسبة 35% هذا العام التسويقي إلى 21.5 مليون طن بسبب التدمير المباشر أو المشاكل اللوجستية للحرب، وفي غضون ذلك، أعلنت الحكومة الهندية فرض حظر على صادرات القمح لضمان الأمن الغذائي المحلي.

ارتفاع طفيف قريباً

ومن المتوقع تداول القمح عند 12.06.27 دولار أمريكي للبوشل بنهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics بالنظر إلى المستقبل، على أن يتم التداول عند 13.26.18 دولار للبوشل في غضون 12 شهرًا.

وتتاح العقود الآجلة للقمح للتداول في بورصة شيكاغو التجارية CBOT ويورونكست وبورصة مدينة كانساس التجارية KCBT وبورصة مينيابوليس للحبوب MGEX، ووحدة العقد الآجل القياسية هي 5000 بوشل.