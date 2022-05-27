سفير مصر السابق في اليابان: مؤتمر إسلامي كبير بشرم الشيخ في يوليو

قال السفير هشام بدر سفير مصر في اليابان الأسبق، إنه ساعد في تأسيس الجامعة اليابانية في مصر وكان سفيرا من قبل في اليابان، مشيرا إلى أنه يعمل حاليا منسق وطني لبنك التنمية الإسلامي، وسيعقد المؤتمر في شرم الشيخ في يوليو المقبل وستكون وزيرة التخطيط الدكتور هالة السعيد رئيس مجلس المحافظين، وهذا المجلس يعقد للمرة الأولى منذ 30 عاما ويشارك فيه 57 دولة إسلامية بحضور وزراء المالية والاقتصاد.

مؤتمر تحت رعاية السيسي

وأضاف «بدر» خلال استضافة في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الخميس، أن المؤتمر يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وسيحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء وسيكون هناك جزء من المنتدى للقطاع الخاص والذي سيكون لأول مرة من أجل إتاحة الاستثمار في مصر، مبينا أنه يتوقع مشاركة 4000 مسئول من الحكومة والوزراء والقطاع الخاص من مختلف الدول بحضور شخصيات إقليمية وأممية.

عائد عالي من المؤتمر

وأكد سفير مصر الأسبق في اليابان، أن العائد من هذا المؤتمر هو استعراض الفرص الاستثمارية في مصر في ظل التنمية في مجال البنية التحتية التي تحدث في مصر، مؤكدا أن القطاع الخاص من هذه الدول سيعمل على المشاركة في مصر وكذلك سيسافر القطاع الخاص المصري إلى دول إسلامية في إفريقيا والخليج وبهذا يكون المكسب متبادلا، وسيتم عرض مبادرة حياة كريمة في المؤتمر بحضور 50 منظمة تمويلية.