زيارة ميدانية لشركة الإسكندرية لتبادل الخبرات في مجال الطاقة المتجددة

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الاهتمام بالتوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية لترشيد ومتابعة استهلاكات الطاقة الكهربائية، والتأكيد على نقل التجارب الناجحة والخبرات بين الشركات التابعة، ضمن خطة الشركة القابضة لدعم التكنولوجيات الجديدة والتوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة.

تبادل الخبرات بين القابضة للمياه والشركات التابعة في مجال الطاقة المتجددة

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان أن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية استقبل المهندس علي البنا مسئول متابعة محطات الطاقة الشمسية بالشركة القابضة ووفد من الشركات التابعة «مطروح – البحر الأحمر – مدن القناة»، في إطار تبادل الخبرات بين الشركات والشركات التابعة في مجال الطاقة المتجددة.

خطة لاستغلال الأصول والعمل على ترشيد استهلاك الطاقة والاكتفاء الذاتي

وقال نافع إن الشركة بدأت في الاعتماد على الطاقة الشمسية بموقع 9ن لتوفير الطاقة المستخدمة لتشغيل المحطة وسيتم التوسع ليشمل المشروع كافة محطات الشركة، لافتا إلى أن الشركة لديها خطة لاستغلال الأصول والعمل على ترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

تحويل الطاقة الشمسية لطاقة كهربائية باستخدام الألواح الفوتوفولتية

وأشار إلى أهمية محطة الصرف الصحي بموقع «9 ن»، والتي تعمل بتكنولوجيا الطاقة الشمسية بقدره 360 كيلو/وات، وتعد من أكبر محطات الطاقة الشمسية بالإسكندرية وتوفر للموقع الطاقة اللازمة للتشغيل ووفرت ما يقرب من 500 ألف جنيه سنويًا، وذلك عن طريق تحويل الطاقة الشمسية لطاقة كهربائية باستخدام الألواح الفوتوفولتية.

استخدام الوسائل المتقدمة في متابعة الخلايا الشمسية

وأشاد المهندس علي البنا مسئول متابعة محطات الطاقة الشمسية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحطة والسادة العاملين بها وأثني على أدائهم في متابعة المحطة والتنظيف الدوري لها والقراءات الصادرة من المحطة ووجه بضرورة استخدام الوسائل المتقدمة في متابعة الخلايا الشمسية مثل الكاميرا الحرارية وخلافه.