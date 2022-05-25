ما موقف الفائز بقرعة الحج حال عدم دفعه التكلفة بموعدها؟.. «التضامن» توضح

يبحث الكثير من الأشخاص عن كيفية التصرف حال عدم دفع الفائز بقرعة الحج التكلفة في الوقت المحدد، لذا أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يتم السداد النقدي فقط في البنوك التالية: «الأهلي، مصر، القاهرة»، أو البريد المصري، وذلك بحد أقصى أسبوع منذ إعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2022.

تصعيد العضو الاحتياطي وفقا لترتيب القرعة تلقائيا

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه حال التخلف عن دفع التكلفة في موعدها المحدد، سيتم تصعيد العضو الاحتياطي وفقا لترتيب القرعة تلقائيا في حالة عدم سداد العضو الأساسي المبلغ المحدد بـ87 ألف جنيه في المدة المحددة، لافتة إلى أنه تم اختيار 3 آلاف حاج من بين أكثر من 17 ألف و500 فرد سجلوا طلبات بالموقع الإلكتروني المخصص لحج الجمعيات الأهلية.

وأشارت إلى أن تكلفة برنامج رحلة الحج هذا العام غير شاملة سعر تذكرة الطيران، إذ سيتم تحديدها خلال هذا الأسبوع من قبل شركة مصر للطيران.

المستندات المطلوبة من الفائزين بالقرعة العلنية للحج

وأكدت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة أنه لا يجوز التنازل عن فرصة الحج لغير المرشحين الأصليين بعد إتمام الإجراءات، لافتة إلى أن المستندات المطلوبة من الفائزين بالقرعة العلنية بالحج، تتمثل فيما يلي:

- قسيمة إيداع بمبلغ 87 ألف جنيه في «بنك مصر، البنك الأهلي، بنك القاهرة، أو البريد المصري».

- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للتأكد من عدم السفر لأداء مناسك الحج نهائياً.

- بيان الموقف التجنيدي لمن هم في سن التجنيد.

- استخراج شهادة QR-CODE تثبت الحصول على اللقاح.

- صورتين لبطاقة الرقم القومي مقاس كبير 100%.

- فيش جنائي مميكن موجه للحج.

- 10 صورة شخصية خلفية بيضاء مقاس «4 × 6»، 80% من مساحة الوجه داخل مظروف.

- أصل جواز سفر صالح لمدة عام من تاريخ 11/5/2022م + صورتين من جواز السفر أول صفحة فقط.

- يشترط تقديم نتيجة فحص سلبي PCR لفيروس كورونا لعينة سُحبت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة العربية السعودية.

- شهادة طبية من مستشفي حكومي معتمدة بخاتم النسر.

- الحصول على جرعة من لقاح شلل الأطفال المُعطل IPV بمدة لا تقل عن 4 أسابيع ولا تزيد عن 12 شهر.

- تقرير طبي معتمد ومختوم «صورة دم كاملة، تحليل وظائف كبد وكلي، أشعة عادية على الصدر من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة».