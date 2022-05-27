النفط يقفز إلى أعلى مستوى في شهرين.. كم يبلغ سعر البرميل؟

صعدت أسعار النفط بنحو 3% إلى أعلى مستوى في شهرين خلال تعاملات الخميس، بفعل مؤشرات تشير إلى شح المعروض قبل موسم القيادة الصيفي في الولايات المتحدة، حيث يجادل الاتحاد الأوروبي مع المجر بشأن خطط لحظر واردات الخام من روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

العقود الآجلة

ارتفعت عقود برنت الآجلة إلى 117.40 دولار للبرميل، بمكاسب أكثر من 3 دولارات، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 3.4٪ عند 113.3 دولارًا للبرميل.

كان خام برنت في طريقه لتحقيق مكاسبه اليومية السادسة على التوالي، وأعلى إغلاق له منذ 25 مارس، في الوقت نفسه كان خام غرب تكساس الوسيط متجهًا نحو أعلى إغلاق له منذ 23 مارس.

النفط تلقى دعما من تراجع مخزونات الخام

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في شركة البيانات والتحليلات OANDA: «تلقى النفط الخام دعما من تراجع أسبوعي كبير في مخزونات الخام الأمريكية ، حسبما ورد يوم الأربعاء»، وفقاً لـCNBC.

المزيد من الارتفاع مع فرض العقوبات

وقال تاماس فارجا من بي.في.إم أويل «سيكون هناك مزيد من الصعود بمجرد أن تقر جميع الأطراف المعنية عقوبات الاتحاد الأوروبي على مبيعات النفط الروسية».

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إنه واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق قبل الاجتماع المقبل للمجلس في 30 مايو.

عقوبات الاتحاد الأوروبي تتطلب دعمًا بالإجماع

وتتطلب عقوبات الاتحاد الأوروبي دعمًا بالإجماع، وتضغط المجر من أجل نحو 750 مليون يورو (800 مليون دولار) لتحديث مصافيها وتوسيع خط أنابيب من كرواتيا.

أفادت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، أن إنتاج روسيا النفطي من المتوقع أن ينخفض ​​إلى 480-500 مليون طن هذا العام من 524 مليون طن في عام 2021.