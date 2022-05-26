عاجل.. السيطرة على حريق هائل في مصنع للسجاد بالمنوفية

تمكنت الحماية المدنية في مديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل نشب في مصنع للسجاد في المنطقة الرابعة بمدينة السادات، وتم الدفع بأكثر من 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، ومنع امتداداه إلى المناطق المجاورة، دون خسائر في الأرواح.

وأكد مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه فور تلقي بلاغ بوجود حريق في مصنع سجاد في المنطقة الرابعة، تم الدفع بسيارات إطفاء بالقرب من مكان الواقعة، وإمدادها بسيارات أخرى للسيطرة على الحريق، ومنع انتشاره إلى المناطق المجاورة.

حريق في مصنع للسجاد

وأضاف المصدر الأمني، أن الحريق نشب في مصنع للسجاد كان يتم وضع فيه المواد الخام والمنتجات من السجاد، مشيرًا إلى أنه جرى استدعاء سيارة إسعاف تحسبًا لوجود إصابات، مؤكدًا أن الحريق لم يتسبب في أي خسائر في الأرواح.

إخطار للحماية المدنية بالسيطرة على الحريق

وتلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الحماية المدنية، يفيد بالسيطرة علي حريق هائل نشب في مصنع للسجاد في المنطقة الرابعة في مدينة السادات، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.